PlayStation Plus: Wie steht es um die Abonenntenzahl?

Vor wenigen Stunden hat Sony zur PS5 eine neue Auslieferungszahl angekündigt und Angaben zu den PSN-Nutzern und Spieleverkäufen gemacht. Überraschend verzichte das Unternehmen allerdings auf eine aktualisierte PlayStation Plus-Zahl, sodass unklar ist, wie viele Abonnenten den Dienst im vergangenen Quartal genutzt haben.

Sonys SVP Naomi Matsuoka wurde in einer Finanzkonferenz nach dem Grund gefragt, warum Sony im neusten Quartalsbericht die Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten außen vor ließ. Dabei verwies sie zunächst auf das Wachstum durch die Ausweitung der Netzwerkdienste und erklärte im weiteren Verlauf, dass Sony die Zahl der Abonnenten nicht mehr offenzulegen möchte.

Matsuoka erwähnte zugleich, dass PlayStation Plus auf ein abgestuftes Format umgestiegen sei und Sony die Umstellung auf höhere Stufen des Dienstes weiter vorantreiben möchte, indem man die Attraktivität von PlayStation Plus erhöht.

PS5-Cloud-Streaming kommt

Tatsächlich ist Sony stetig bestrebt, die Attraktivität von PlayStation Plus zu steigern. Einerseits werden monatlich neue Spiele in die Bibliotheken aufgenommen. Und auch neue Features kommen hinzu. Dazu gehört die Möglichkeit, PS5-Spiele über das Cloud-Streaming zu nutzen. Ein entsprechender Test wurde in dieser Woche auf erste Spieler ausgeweitet, die nach einer Einladung daran teilnehmen können.

Bereits im vergangenen Jahr wurde PlayStation Plus auf ein dreistufiges System umgestellt, das die Optionen Essential, Extra und Premium umfasst. Während der Einstieg in Essential schon mit rund 60 Euro pro Jahr gelingt, müssen Spieler für die weiteren Features deutlich mehr ausgeben. Essential kostet 99,99 Euro pro Jahr, bietet allerdings eine gut gefüllte Bibliothek und Ubisoft+ Classics, während Premium zum Preis von 119,99 Euro zusätzlich mit einem Klassikerkatalog, Testversionen und dem Cloud-Streaming aufwartet.

Im Mai dieses Jahres gab Sony bekannt, dass Extra und Premium zusammen auf einen Anteil von 30 Prozent aller Abos kommen, sodass Essential weiterhin die erste Wahl ist. Damals hatte die höchste Stufe genau acht Millionen Mitglieder, was 17 Prozent aller Abonnenten entspricht, während PS Plus Extra im März 2023 6,1 Millionen Nutzer anziehen konnte, was wiederum einen Anteil von 13 Prozent aller Mitglieder darstellt. Insgesamt lag PlayStation Plus in den vergangenen Quartalen in der Regel bei knapp unter 50 Millionen Abonnenten.

Einen weiteren Anreiz für ein Abo könnten die neuen PS Plus-Spiele liefern, die heute für die Stufen Extra und Premium angekündigt werden. Die Enthüllung wird voraussichtlich gegen 17:30 Uhr erfolgen, nachdem die Essential-Neuzugänge für August schon seit dem vergangenen Dienstag zum Download bereitstehen.

