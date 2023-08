PS Plus Essential im August 2023: Neuzugänge für PS4 & PS5 stehen zum Download bereit

Am heutigen Dienstag wird mit dem August nicht nur ein neuer Monat eingeläutet. Darüber hinaus stehen ab sofort die neuesten PlayStation Plus-Titel zum Download bereit, die von Abonnenten aller PlayStation Plus-Stufen ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können.

Gespielt werden können die Neuzugänge so lange, wie euer PlayStation Plus-Abo aktiv ist. Das Highlight des Monats August ist sicherlich der kreative Level-Baukasten „Dreams“, der bei den „LittleBigPlanet“-Machern von Media Molecule entstand.

Welche Titel ab sofort und bis zum 5. September 2023 um 11 Uhr unserer Zeit ebenfalls heruntergeladen werden können, verrät euch die folgende Übersicht.

PS Plus Essential im August 2023

PGA Tour 2K23

Veröffentlichung am 11. Oktober 2022

Metascore: 76

User-Score: 5.4

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Dreams

Veröffentlichung am 14. Februar 2020

Metascore: 89

User-Score: 8.7

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Death’s Door

Veröffentlichung am 23. November 2021

Metascore: 85

User-Score: 8.0

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie geht es mit Extra und Premium weiter?

Bei den Essential-Titeln bleibt es in diesem Monat natürlich nicht. Stattdessen dürfen sich auch Abonnenten der Stufen Extra beziehungsweise Premium über neue Inhalte freuen. Nach der heutigen Freischaltung der Essential-Titel erfolgt die offizielle Enthüllung der Titel für PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium am Mittwoch, den 9. August 2023.

Die Freischaltung der Extra- und Premium-Inhalte erfolgt aller Voraussicht nach wenige Tage später am 15. August 2023. Am gleichen Tagen werden auch diverse Titel aus den Stufen Extra und Premium entfernt. Welche Spiele es im Detail trifft, erfahrt ihr hier.

Related Posts

Während das Essential-Abo zum Preis von 59,99 Euro jährlich angeboten wird, schlägt das PlayStation Plus Extra-Abo mit 99,99 Euro zu Buche. Den Schlusspunkt setzt die 119,99 Euro teure Premium-Mitgliedschaft, die Vorzüge wie exklusive Demos oder den Zugriff auf eine Software-Bibliothek, bestehend aus zahlreichen PlayStation-Klassikern, umfasst.

Alle weiteren Details zu den unterschiedlichen Stufen und den gebotenen Inhalten findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren