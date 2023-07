PS Plus August 2023: Diese Spiele verlassen Extra und Premium

Die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium wurden heute um einige PS4- und PS5-Spiele erweitert, während andere Titel aus den Bibliotheken entfernt wurden. Derartige Herausnahmen erfolgen nicht abrupt, sondern werden in der Regel einen Monat zuvor gekennzeichnet.

Somit ist inzwischen bekannt, welche Spiele der Extra- und Premium-Bibliotheken im August entfernt werden. Im kommenden Monat trifft es demnach unter anderem „Borderlands 3“, drei „Yakuza“-Spiele und „The Crew 2“, wie die folgende Übersicht verdeutlichet.

Diese PS Plus-Spiele werden im August aus Extra und Premium entfernt:

Borderlands 3 (PS5, PS4)

Nidhogg (PS4)

DCL – The Game (PS4)

Yakuza 0 (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Yakuza Kiwami 2 (PS4)

GRIP (PS4)

The Crew 2 (PS4)

8-Bit Armies (PS4)

Carmageddon: Max Damage (PS4)

Bis zum 15. August 2023 haben Spieler noch Zeit, sich mit den genannten Games zu beschäftigen, bevor der „Gratis-Zugriff“ endet. Damit unterscheiden sich die Bibliotheken von Extra und Premium von den Spielen, die monatlich über PS Plus Essential vergeben werden. Sobald diese in die persönliche PSN-Bibliothek aufgenommen wurden, bleiben sie dort dauerhaft erhalten.

PS Plus-Termine für August 2023

Im August werden nicht nur Spiele aus den Bibliotheken herausgenommen. Ebenfalls kommt es zur Neuaufnahme weiterer Titel. Die Termine für die Ankündigungen und Freischaltungen sind kein allzu großes Geheimnis, da Spiele der Essential-Stufe mit sehr seltenen Ausnahmen am ersten Dienstag eines Monats freischaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt werden. In den nachfolgenden zwei Wochen sind die Ankündigungen und Freischaltungen der Extra- und Premium-Spiele an der Reihe.

Daraus resultieren die folgenden mutmaßlichen Termine für PS Plus im August 2023:

Essential-Ankündigung am 26. Juli 2023

Essential-Freischaltung am 1. August 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 9. August 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 15. August 2023

Sobald die Ankündigungen und Freischaltungen erfolgen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

PlayStation Plus setzt sich seit dem vergangenen Jahr aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammen, die 59,99, 99,99 bzw. 119,99 Euro pro Jahr kosten.

Schon Essential umfasst die monatlichen Spiele, den Zugriff auf Online-Modi, exklusive Rabatte, exklusive Inhalte, den Cloud-Speicher, Share Play und die Spielhilfe. Ab Extra gesellen sich ein umfangreicher Spielkatalog und Ubisoft+ Classic hinzu. Ab Premium erfolgt ein zusätzlicher Zugriff auf den Klassikerkatalog, Testversionen von Spielen und auf das Cloud-Streaming, das bald um PS5-Spiele ausgeweitet wird.

