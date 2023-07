PS Plus Essential Juli 2023: Drei Neuzugänge für PS4 und PS5 zum Download bereit

Nach der Ankündigung in der vergangenen Woche hat Sony die PS Plus Essential-Spiele für den laufenden Juli 2023 freigeschaltet. Davon profitieren auch Spieler, die Extra oder Premium abonniert haben.

Im Juli sind einmal mehr drei Games dabei, darunter der 2020 veröffentlichte Teil der „Call of Duty“-Reihe. Auch „Alan Wake Remastered“ und „Endling Extinction is Forever“ dürften bei vielen Spielern auf Interesse stoßen.

PS Plus Essential im Juli 2023

Call of Duty Black Ops Cold War – PS4, PS5

Veröffentlichung im November 2020

Metascore: 76

User-Score: 5.0

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Alan Wake Remastered – PS4, PS5

Veröffentlichung im Oktober 2021

Metascore: 79

User-Score: 8.0

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Endling Extinction is Forever – PS4, PS5

Veröffentlichung im Juli 2022

Metascore: 82

User-Score: 8.3

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Abonnenten von PlayStation Plus haben einen Monat lang Zeit, die Neuzugänge von PlayStation Plus Essential in die persönliche PSN-Bibliothek zu packen. Danach können die Spiele uneingeschränkt genutzt werden. Verstreicht diese Zeit und die Neuzugänge wurden nicht in Anspruch genommen, stehen sie nicht mehr ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

PS Plus Extra und Premium

Auch die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium stehen in den Startlöchern. Bis zur Ankündigung müssen sich Abonnenten noch eine Woche gedulden. Eine weitere Woche vergeht bis zu deren Freischaltung. Aufgrund der festen Struktur lassen sich die Termine vorhersagen.

Die Neuzugänge von PS Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am 12. Juli 2023 gegen 17:30 Uhr angekündigt.

Die Freischaltung der neuen PS Plus-Spiele für Extra und Premium erfolgt voraussichtlich am 18. Juli 2023 gegen 11 Uhr.

Am 18. Juli 2023 werden ebenfalls einige Spiele aus den Bibliotheken der höherpreisigen Stufen genommen, wie wir bereits berichteten:

Auch die Termine für PS Plus im August 2023 stehen fest, sofern Sony für keine Abweichung sorgt. Die Ankündigung der Essential-Neuzugänge dürfte am 26. Juli 2023 erfolgen, bevor es am 1. August 2023 zu deren Freischaltung kommt. Am 9. und 15. August 2023 sind voraussichtlich die Ankündigung und Freischaltung von PS Plus Extra und Premium an der Reihe.

PS Plus schlägt mit 59,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) und 119,99 Euro (Premium) zu Buche. Einzelheiten zu den jeweiligen Bestandteilen und Features sind auf der offiziellen Webseite von Sony aufgeführt.

