Killzone Liberation: PlayStation-Shooter für PS Plus Premium mit Tröphäen erweitert

Der Guerrilla Games-Klassiker "Killzone Liberation" wurde in dieser Woche ein Bestandteil von PlayStation Plus Premium. Zugleich kann der Titel die persönliche Trophäenliste der Spieler erweitern.

Dass „Killzone Liberation“ in dieser Woche in das PlayStation Plus-Angebot aufgenommen wird und fortan von Spielern mit einer Premium-Mitgliedschaft auch auf der PS5 gespielt werden kann, ist schon seit der vergangenen Woche kein Geheimnis mehr. Neu ist allerdings der Support zahlreicher Trophäen.

So unterstützt „Killzone Liberation“ zehn Bronze-, 21 Silber-, drei Gold- und eine Platin-Trophäe, die sich Spieler bei ihren Sessions verdienen können.

Vollständige Übersicht veröffentlicht

Auf Exophase ist die vollständige Liste bereits einsehbar. Und es scheint darauf aufbauend eher eine Trophäenjagd zu sein, die nicht allzu anstrengend ist. Die meisten Trophäen erhalten Spieler, indem sie unumgängliche Story-Missionen abschließen und Helgahst-Truppen mit verschiedenen Waffen, darunter M3-Revolver, Raketenwerfer, Minen, Fahrzeuge und mehr bekämpfen.

Ebenfalls können Spieler eine goldene Trophäe namens „It’s All Fun and Games“ abholen, indem sie 24 Herausforderungsspiele mit einer Bronzemedaille oder besser abschließen. Für die silberne Trophäe „Gilded Leader“ gilt es, zehn Goldmedaillen in Herausforderungsspielen zu verdienen, während für Platin alle anderen Trophäen in den eigenen Besitz gebracht werden müssen.

Eine Beschreibung aller Trophäen-Herausforderungen von „Killzone Liberation“ findet ihr auf der Webseite Exophase.

„Killzone Liberation“, das bei Guerrilla Games entstand, kam einst im Jahr 2006 für die PlayStation Portable auf den Markt. Im Shooter steuern Spieler Templar, einen Soldaten der ISA (Interplanetarische Strategische Allianz), der gegen die Helghast, eine Gruppe genetisch verbesserter Soldaten, kämpft.

Zum Umfang des Titels gehört eine Einzelspielerkampagne, in der Templar versucht, Geiseln zu retten und Informationen über die Helghast zu sammeln. Ebenfalls wurde damals ein Mehrspielermodus eingeführt, in dem die Spieler in verschiedenen Spielmodi gegeneinander antreten können.

Neben „Killzone: Liberation“ wurden in das neue PlayStation Plus-Angebot für Extra und Premium gestern noch mehr Spiele aufgenommen, darunter Games wie „Deus Ex: Mankind Divided“, „The Wild at Hear“ und „Thief“. Die vollständige Liste der Neuaufnahmen ist in der hier verlinkten Übersicht zu finden.

