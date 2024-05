PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende naht und wir haben wieder Zeit, uns einem unserer liebsten Hobbys zu widmen. Falls ihr noch nicht wisst, mit welchen Games ihr euch in den kommenden Tagen beschäftigen sollt, könntet ihr einen Blick auf die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium werfen. 13 neue Spiele stehen Abonnenten dabei zur Verfügung, darunter etwa Titel wie „Red Dead Redemption 2“ und „Die Siedler: Neue Allianzen“.

Dafür fallen im kommenden Juni wieder einige Spiele aus dem Abo heraus. Wie etwa der ewige Bestseller „GTA 5“, der wahrscheinlich am 18. Juni 2024 neuen Titeln weichen muss. Ebenfalls entfernt werden unter anderem „Brothers: A Tale of Two Sons“, „Dodgeball Academia“ sowie „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated“.

Redaktion beschäftigt sich vor allem mit neuen Inhalten

In der Redaktion werden an den kommenden Tagen hauptsächlich neue Inhalte ausprobiert. Sven wird sich mit Update 18 sowie dem ersten Kapitel des „Future Saga“-DLCs für „Dragon Ball Xenoverse 2“ beschäftigen. Das neue Update sowie der DLC sind am Mittwoch erschienen. Am Donnerstag gab es native Umsetzungen für die PlayStation-5- sowie Xbox-Series-X|S-Versionen des Titels.

Tobias beschäftigt sich an seinen freien Tagen mit „Dave the Diver“ und „Street Fighter 6“. Für „Dave the Diver“ haben die Entwickler von Mintrocket in dieser Woche das Content-Pack zu „Godzilla“ veröffentlicht. Das Prügelspiel „Street Fighter 6“ hat mit Akuma unlängst einen neuen Charakter erhalten.

Dennis wird einen Blick in die neue Season von „Diablo 4“ werfen. Die vierte Saison des Action-RPGs ist seit dem 14. Mai verfügbar und steht unter dem Motto „Frische Beute“. Die neue Season bringt nicht nur ein neues Thema mit sich, sondern überarbeitet einige Hauptsysteme des Spiels und ändert die Art, wie die Spieler ihre Items verdienen. Neben dem saisonalen Realm wirken sich die Änderungen des neuen Updates auch auf das ewige Realm aus.

Mit welchen Titeln verbringt ihr eure freien Tage? Probiert auch ihr neue Spiele und Updates aus oder tobt ihr euch lieber in geliebten Klassikern aus? Schreibt es uns in die Kommentare

