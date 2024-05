Dave the Diver: Godzilla-DLC ist da – aber nicht lange

Dave the Diver:

Das beliebte Abenteuer-RPG "Dave the Diver" hat seinen zweiten DLC erhalten. Der Godzilla-DLC ist kostenlos, wird aber nicht allzu lange zur Verfügung stehen.

Nachdem bereits Spieler auf dem PC und der Nintendo Switch ins kühle Nass abtauchen durften, ist „Dave the Diver“ seit dem 16. April auch für PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich. Die Entwickler von Mintrocket veröffentlichten darüber hinaus schon das DLC-Crossover mit dem gruseligen Angelspiel „Dredge“, das sich die Spieler kostenlos sichern können.

Kürzlich wurde auch das Content-Pack zu „Godzilla“ für das Spiel „Dave the Diver“ veröffentlicht. Dieser DLC ist ebenfalls kostenlos, wird jedoch nicht allzu lange angeboten.

Neuer DLC verschwindet schon im November

Bereits zuvor hatten die Entwickler angegeben, dass der „Godzilla“-DLC nur für eine kurze Zeit angeboten wird. Das Pack ist seit dem 23. Mai erhältlich und kann bis zum 23. November 2024 heruntergeladen werden. Nach diesem Zeitraum wird der DLC nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wer sich die „Godzilla“-Inhalte für „Dave the Diver“ in dem Verteilungszeitraum jedoch bereits gesichert hat, braucht sich keine Sorgen zu machen. Wurde der DLC bis zum 23. November 2024 schon einmal heruntergeladen, kann dieser auch nach dem Ablauf des Verteilungszeitraums gespielt werden. Außerdem kann das Pack in diesem Falle jederzeit gelöscht und wieder neu installiert werden.

Dave trifft im Blue Hole auf neue Gefahren

Der König der Monster, Godzilla, wird diesem Jahr satte 70 Lenze und feiert dies mit einem Auftritt in dem beliebten Indie-Spiel „Dave the Diver“. Mit den neuen Inhalten trifft unser titelgebender Held Dave im Blue Hole auf den Kaiju, der jedoch verletzt ist und sich von seinen Wunden erholt. Im Laufe des DLCs entdeckt Dave noch ein anderes Monster, Ebirah, das zum ersten Mal in dem Film „Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer“ aus 1966 zu sehen war.

Das „Godzilla“-Pack bringt drei neue Missionen ins Spiel, die nach dem Ende von Kapitel 5 zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es neue Gerichte für das Sushi-Restaurant, die von den furchtbaren Kaijus inspiriert wurden. Spieler können sich außerdem im Meer auf die Suche nach Godzilla-Figuren machen.

