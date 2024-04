Dave the Diver: Tauch-Abenteuer jetzt für PS5 & PS4 erhältlich – Launch-Trailer

Dave the Diver:

Ab sofort ist "Dave the Diver" für PlayStation-Spieler verfügbar. Wer keine Mitgliedschaft bei PS Plus Extra hat, kann das Taucher-Abenteuer zu einem fairen Preis erwerben.

Nach der Nintendo Switch und dem PC sind jetzt auch die PlayStation-Konsolen dran: „Dave the Diver“ ist am heutigen Dienstag für PS5 und PS4 erschienen.

Der Preis im PlayStation Store beträgt 19,99 Euro. Habt ihr wiederum PS Plus Extra abonniert, könnt ihr ohne Zusatzkosten auf das Tauch-Abenteuer zugreifen. Das Game ist nämlich Bestandteil der heute veröffentlichten April-Neuzugänge.

Wie der Titel andeutet spielt ihr einen Taucher, mit dem ihr tagsüber die Tiefen des Meeres erkundet. Nachts hingegen arbeitet ihr in einem Restaurant, wo ihr die gefangenen Fische verarbeiten müsst. Mit den Einnahmen könnt ihr euren Taucheranzug verbessern und eure Angestellten im Restaurant schulen.

Die primäre Aufgabe des Spiels: Gemeinsam mit Daves schrägen Freunden das Geheimnis des mysteriösen Blue Holes lüften.

Mehrere Handlungsstränge werden geboten, zudem sorgen ein paar Minispiele und Nebenmissionen für etwas Abwechslung. Elemente aus Action-Adventures, Rollenspielen und Management-Simulationen erwarten euch.

In der Presse hat „Dave the Diver“ hervorragend abgeschnitten. Dank 90 Metascore-Punkten bekam das abenteuerliche RPG einen Metacritic Must Play Award verliehen. Die Verkaufszahlen zeigen, dass die hohe Qualität belohnt wurde: Mehr als drei Millionen Spieler haben sich für den Kauf entschieden.

Zur heutigen Veröffentlichung hat Sony einen Launch-Trailer veröffentlicht.

Nächsten Monat kommt dann noch der DLC „Godzilla“ heraus. Zahlen müsst ihr dafür nichts. Sobald die Erweiterung verfügbar ist, könnt ihr sie euch einfach herunterladen. Bereits kostenlos erhältlich ist außerdem das „Dredge“-Paket, welches Charaktere und Anomalien aus dem Fischer-Adventure einführt.

