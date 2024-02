Dave the Diver: Überraschungshit findet den Weg auf die PS5 und hat Godzilla im Gepäck

Wie auf der gestrigen "State of Play" bestätigt wurde, wird das 2023 veröffentlichte Tauch-Abenteuer "Dave the Diver" im Frühjahr den Weg auf die PlayStation-Plattformen finden. Mit "Godzilla" wurde zudem ein neuer DLC angekündigt.

Im letzten Jahr veröffentlichten der Publisher Nexon und die Indie-Entwickler von Mintrocket „Dave the Diver“ für den PC und Nintendos Switch.

Nachdem Spielerinnen und Spieler auf den PlayStation-Plattformen bislang in die Röhre schauten, kündigten die beiden Studios den Überraschungshit in der aktuellen „State of Play“-Ausgabe offiziell für die PS4 sowie die PS5 an. Einen konkreten Releasetermin nannten die Verantwortlichen allerdings nicht und sprachen lediglich von einem geplanten Release im April 2024.

Des Weiteren wurde ein neuer DLC zu „Dave the Diver“ angekündigt, der mit Godzilla nicht weniger als dem König aller Monster den Weg in das Tauch-Abenteuer ebnet.

Der „Godzilla“-DLC erscheint im Mai 2024 und wird auf allen Plattformen kostenlos angeboten.

Was bietet das Tauch-Abenteuer?

Bei „Dave the Diver“ handelt es sich um ein Adventure, in dem wir in die Rolle eines Tauchers schlüpfen. Die Entwickler von Mintrocket beschreiben Dave als einen hart arbeitenden Mann, der angelt, Quests in Angriff nimmt und gleichzeitig ein Sushi-Restaurant leitet.

Das Gameplay lässt sich dabei grob in die Kategorien Tag und Nacht unterteilen. Tagsüber erkundet Dave das Meer und geht dem Fischen nach. Nachts kümmert er sich um sein Restaurant. Dabei haben die Anzahl und die Qualität der gefangenen Fische maßgeblichen Einfluss auf die Menüs und das Angebot des Restaurants.

Das Geld, das Dave mit seinem Restaurant erwirtschaftet, nutzt er, um seine Tauchausrüstung zu verbessern oder sein Restaurant-Personal zu schulen. Weiter versprechen die Entwickler, dass kurzweilige Minispiele, Nebenquests und mehrere Handlungsstränge das Gameplay auflockern und für zusätzliche Spielzeit sorgen.

„Tauche in das sich ständig verändernde Blaue Loch und benutze eine Harpune und andere Waffen, um Fische und andere Lebewesen zu fangen. Verbessere und schmiede Ausrüstung mit gesammelten Ressourcen und den Gewinnen des Sushi-Restaurants, um dich auf die Gefahren vorzubereiten, die im Unbekannten lauern“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Spielerisch kombiniert „Dave the Diver“ Elemente aus Genres wie Action-Adventures, RPGs oder Mangaement-Simulation. Eine Konzept, das von den Spielerinnen und Spielern sehr positiv aufgenommen wurde.

Bis Anfang Januar verkaufte sich „Dave the Diver“ nämlich mehr als drei Millionen Mal.

