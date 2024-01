Judas: Story-Trailer zum neuen Ego-Shooter des BioShock-Schöpfers veröffentlicht

Während der aktuellsten State of Play-Ausgabe veröffentlichten Sony und die Macher des Ego-Shooter "Judas" einen neuen Story-Trailer. Dieser gewährt uns einen genaueren Einblick in die Handlung des neuesten Werks des "BioShock"-Erfinders.

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde mit „Judas“ das neueste Werk von „BioShock“-Schöpfer Ken Levine angekündigt. Nachdem es zuletzt wieder ruhiger um den Ego-Shooter geworden ist, veröffentlichten die Verantwortlichen während der jüngsten State of Play-Ausgabe einen neuen Story-Trailer. Dieser liefert uns natürlich vor allem einen Einblick in die Handlung des Spiels, zeigt uns jedoch auch ein paar frische Gameplay-Eindrücke.

Der „Who is Judas“-Trailer, wie das Video ebenfalls genannt wird, zeigt uns mehr von der Spielwelt. Die Story spielt sich an Bord der durch den Weltraum fliegenden Stadt Mayflower statt. Die Bewohner dieses Ortes sind darauf gedrillt, Leute, die gegen die Regel verstoßen, zu zerfetzen. Ihr könnt euch wie gewohnt weiter unten im Artikel das knapp zwei Minuten lange Video selbst anschauen und euch einen eigenen Eindruck von den neuen Spielszenen zu machen.

Startet eine Revolution

Ihr selbst schlüpft in „Judas“ in die Rolle eines Bewohners von Mayflower. Die Anführer der Stadt wollen euch zu etwas machen, was ihr nicht seid, nämlich zu einem Musterbürger. Allerdings wehrt ihr euch dagegen und werdet somit zur treibenden Kraft hinter allen nachfolgenden Ereignissen. Mit euren Taten sollt ihr eine Revolution lostreten, die letztendlich die gesamte Mayflower vernichten und die ganze Stadt niederreißen könnte.

Apropos Taten: Die Entscheidungen, die ihr im Laufe des Ego-Shooter-Abenteuers trefft, sollen den Verlauf der Story nachhaltig verändern. Jede eurer Entscheidungen soll laut den Entwicklern von Ghost Story soll von Bedeutung sein. Am Ende soll es also an euch liegen, ob ihr dabei helft, die Stadt wieder aufzubauen oder sie den alles vernichtenden Flammen zu überlassen, die sich ihren Weg auf der Mayflower bahnen.

Ähnlich wie in „BioShock“ soll eure Spielfigur nicht nur verschiedene Schusswaffen, sondern auch übermenschliche Kräfte einsetzen können. Im neuen Story-Trailer ist beispielsweise zu sehen, wie der Hauptcharakter Blitze aus der linken Hand schießt. An einer anderen Stelle scheint es so, als würde er einen Roboter hacken. Generell sollen Maschinen eine große Rolle in „Judas“ spielen, die in jedem Lebensbereich der Stadt zum Einsatz kommen.

„Judas“ befindet sich für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam) in Entwicklung. Ein Release-Termin ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch der Story-Trailer zum Ego-Shooter „Judas“?

Weitere Meldungen zu Judas.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren