Judas: Neues Projekt des BioShock-Machers offiziell angekündigt

Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte rund um das neue Projekt von Ken Levine und seinem Team von Ghost Story gab, wurde dieses in Form von „Judas“ nun offiziell im Rahmen der The Game Awards 2023 angekündigt. Den just veröffentlichten Teaser Trailer, der einen kleinen Einblick in die Spielwelt des kommenden Ego-Shooters gewährt, könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten in diesem Artikel anschauen.

Flucht aus einem zerfallenden Raumschiff

Im Singleplayer-Titel übernehmt ihr die Kontrolle über den titelgebenden Judas, der auf der offiziellen Website des Games als „mysteriöse und gestörte“ Person beschrieben wird. Zusammen mit anderen Leuten sitzt Judas auf einem zerfallenden Raumschiff fest und muss einen Fluchtweg finden, wenn er überleben möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, können Bündnisse mit anderen Überlebenden geschlossen oder auch gebrochen werden.

Die im Reveal Trailer enthaltenen Spielszenen erinnern indes deutlich an Levines frühere Arbeiten am „BioShock“-Franchise. Der Spieler scheint in „Judas“ nicht nur auf allerlei Schusswaffen zurückgreifen, sondern auch übernatürliche Kräfte nutzen zu können. Wie diese genau funktionieren und wie viele es im Spiel geben wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Dafür scheint „Judas“, wie seine spirituellen Vorgänger, einen großen Wert auf seine Story zu legen.

In der Vergangenheit sprach Ken Levine bereits mehrfach über sein neuestes Projekt und deutete in Gesprächen bereits kranke Ideen an. Allerdings soll es auch immer wieder Probleme mit den Arbeiten am Spiel gegeben haben. Anfang des Jahres sorgte beispielsweise ein Bericht für Aufsehen, laut dem „Judas“ in der Entwicklungshölle festgesteckt haben soll. Zudem sei die Entwicklung des Titels mehrfach neu gestartet worden.

Weitere Meldungen zu Ken Levine:

„Judas“ befindet sich gegenwärtig bei Ghost Story für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam) in Entwicklung. Ein Veröffentlichungszeitraum ist derzeit noch nicht bekannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was ist eure Meinung zum ersten „Judas“-Trailer?

Weitere Meldungen zu Judas.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren