Themen der Woche: Dragon Age, Black Ops 6 und mehr – Das hat die Headlines bestimmt

Auch in dieser Woche gab es in der Welt der Videospiele natürlich einiges zu berichten. Wir haben die wichtigsten Meldungen wie gehabt in unserem Wochenrückblick für euch zusammengefasst.

Nachdem die letzten Woche ganz im Zeichen des Summer Game Fest und des Xbox Games Showcase 2024 stand, startete die laufende Woche mit einem weiteren großen Event.

Die Rede ist von der neuen „Ubisoft Forward“-Ausgabe. Diese nutzte Ubisoft unter anderem für ausführliche Präsentationen von „Assassin’s Creed: Shadows“ und „Star Wars: Outlaws“. Zudem kündigte Ubisoft mit „Anno 117 Pax Romana“ den nächsten Ableger der beliebten Aufbau-Strategie an und ermöglichte uns einen Blick auf die 280 Euro teure Collector’s Edition von „Assassin’s Creed Shadows“.

Nach dem Xbox Games Showcase 2024 am vergangenen Sonntag kam Anfang der Woche Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer zu Wort. In diversen Interviews begründete er die Entscheidung, das frisch angekündigte „Doom: The Dark Ages“ auch für die PS5 zu veröffentlichen, verteidigte die Schließung von Tango Gameworks beziehungsweise Arkane Austin und deutete zudem mehr Xbox-Spiele für andere Plattformen an.

Das nächste Dragon Age-Abenteuer und neue Features für die PS5

Die nächste große Enthüllung folgte am Dienstag dieser Woche. Die Rede ist von BioWares Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“, das uns in einer ausführlichen Gameplay-Präsentation vorgestellt wurde. Im Anschluss an die Präsentation erreichten uns weitere Details zum Fantasy-RPG. In diversen Interviews lieferten uns die Entwickler Infos zu Themen wie den Skilltrees, den geplanten Grafik-Modi oder dem Kampfsystem.

Eine kleine Überraschung für die PS5-Community hielt Sony in dieser Woche bereit: Die Veröffentlichung des Firmware-Updates „24.04-09.40.00“. Dieses lieferte uns zum einen kleinere Verbesserungen und Features. Darüber hinaus kündigte Sony an, dass es bald möglich sein wird, die Sprach-Chats von Discord direkt über eure PS5-Konsole zu starten.

Zu den weiteren Titeln, die in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmten, gehörte der Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“. Beispielsweise sprach Treyarch über den Umfang der Kampagne und den Zielen, die das Team mit dem neuen „Omnimovement“-System verfolgt. Zudem lieferte uns ein Leak den möglichen Starttermin der geschlossenen Beta für Vorbestellerinnen und Vorbesteller.

Für Gesprächsstoff sorgte in dieser Woche auch die Enthüllung der Sammler-Editionen von „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“. Hier fällt die Collector’s Edition für den US-Markt nämlich deutlich umfangreicher aus als die hiesige Deluxe-Edition.

Allerdings wies Konami darauf hin, dass das Unternehmen auch eine Collector’s Edition für Europa plant. Ob die gleichen Inhalte geboten werden wie in den USA, ist allerdings noch unklar.

Das Summer Game Fest und die Mana-Reihe kehren zurück

Neben Konami ist mit Square Enix ein weiterer japanischer Publisher in unserem Wochenrückblick vertreten: Square Enix. So lieferte uns das Unternehmen in dieser Woche einen umfangreichen Trailer zu „Visions of Mana“, mit dem Square Enix den Releasetermin des Rollenspiel bestätigte. Zudem erreichten uns neue Gerüchte zum weiterhin unangekündigten Remake zu „Final Fantasy 9“.

Nachdem die Neuauflage zuletzt von einer bekannten Leakerin bestätigt wurde, tauchte das Remake zu „Final Fantasy 9“ nun auch in den Datenbanken des Epic Games Store auf. Für hitzig geführte Diskussionen sorgte zudem „Life is Strange: Double Exposure“. Hier ist es vor allem der in der Ultimate Edition enthaltene Vorabzugriff auf die ersten beiden Kapitel, der vielen Spielerinnen und Spielern sauer aufstößt.

Auch Geoff Keighley, der Produzent und Moderator des Summer Game Fest, war in dieser Woche für eine Ankündigung zu haben. Wie Keighley bestätigte, wird das Summer Game Fest im nächsten Jahr zurückkehren. Genau wie der diesjährige Ableger wird das Summer Game Fest 2025 in Los Angeles stattfinden. Einen Termin nannte Keighley in seiner Ankündigung nicht.

