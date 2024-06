Astro Bot: 150 Cameos, doch hat das Bloodborne-Kostüm in der Deluxe Edition eine tiefere Bedeutung? Team Asobi klärt auf

Seit einigen Tagen sind Vorbestellungen des neuen “Astro Bot” möglich. Zwei Versionen stehen zur Auswahl, darunter eine Deluxe-Edition mit zusätzlichen Inhalten. Dazu gehört das Yharnam-Jäger-Outfit, das einen Hauch “Bloodborne” in das kommende Spiel bringt.

“Astro Bot” strotzt nur so vor PlayStation-Referenzen, sodass ein Bonus-Kostüm nicht die größte Überraschung ist. Für Spekulationen sorgte allerdings die Wahl. Warum wurde für die Deluxe-Edition ausgerechnet eine Marke gewählt, bei der Spieler schon seit Jahren ein Remake oder eine Fortsetzung wünschen? Der Creative Director hinter dem neuen Spiel von Team Asobi nahm sich dieser Frage an.

Eine Würdigung der PlayStation-Geschichte

Um es kurzzufassen: Der Studioleiter und Creative Director Nicolas Doucet stellte gegenüber Eurogamer klar: „Es gibt keine geheime Bedeutung. Es ist einfach eine Würdigung der gesamten PlayStation-Geschichte.“

Ein Ziel von “Astro Bot” sei es, die glorreiche Vergangenheit von PlayStation zu ehren, während sich “Playroom” auf die Leistungsfähigkeit der PS5 und des DualSense konzentrierte.

„Anstatt auf die Hardware richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Charaktere. Und deshalb treiben wir diese Cameos voran. Früher waren sie ziemlich primitiv, aber jetzt wirken sie in Bezug auf den Look viel reichhaltiger“, so Doucet.

Auch auf die Zahl der Cameos ging der Creative Director ein. So können sich Spieler auf nicht weniger als 150 Gastauftritte einstellen. Viele Namen wurden bereits genannt. Allerdings verdeutlicht schon die schiere Anzahl, dass so ziemlich alles aus der PlayStation-Welt mit Rang und Namen dabei ist.

“Es sind über 150, also wird es wirklich tief gehen. Und jeder sollte seine Favoriten haben”, so der Creative Director. Insgesamt gilt es sogar, in “Astro Bot” mehr als 300 Bots zu retten.

Wie geht es mit Bloodborne weiter?

Es scheint, dass das Yharnam-Jäger-Outfit vorerst die einzige Neuigkeit zu “Bloodborne“ bleiben wird. Weitere Pläne für die Marke wurden nicht kommuniziert und auch die Führung von FromSoftware zeigte sich zuletzt ratlos.

In einem Interview nach einer möglichen PC-Version von “Bloodborne” gefragt, verwies Hidetaka Miyazaki darauf, dass es auch im Studio Leute gebe, die dazu nicht nein sagen würden – er selbst eingeschlossen. Die Entscheidung für ein solches Vorhaben liegt aber nicht bei FromSoftware, sondern bei Sony Interactive Entertainment.

Während “Bloodborne” weiterhin eine ruhende Marke bleibt, gibt es für das neue “Astro Bot” einen Termin. Der Titel kommt am 6. September 2024 exklusiv für die PS5 auf den Markt. Auf den Wunschlisten vieler Spieler steht das Abenteuer von Team Asobi ganz oben, wie eine kürzlich veröffentlichte Auswertung nahelegte.

