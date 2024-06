PS5: Wird 2025 alles besser? Insider stimmt auf 1st-Party-Blockbuster ein

Im Februar wiesen die Verantwortlichen von Sony darauf hin, dass wir im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) nicht mit neuen Titeln, die auf großen Marken der PlayStation Studios basieren, rechnen sollten.

Eine Ankündigung, die sich auch an den Veröffentlichungen der PlayStation Studios in den nächsten Monaten bemerkbar macht. Zu diesen gehören der PvP-Shooter „Concord“ im August, das sympathische und kreative „Astro Bot“ am 6. September sowie das Ende 2024 erscheinende „LEGO Horizon Adventures“.

Ansonsten überlässt Sony vor allem das Weihnachtsgeschäft den diversen Drittanbietern. Eine Strategie, die nicht jedem zusagt und zuletzt immer wieder für Kritik sorgte. Geht es nach dem bekannten Industrie-Insider „shinobi602“, dann soll 2025 vieles besser werden.

2025 ein spektakuläres Jahr für die PlayStation Studios?

In einem Dialog mit den Spielerinnen und Spielern sprach „shinobi602“ auf Resetera nämlich davon, dass die PlayStation Studios im Jahr 2025 gleich mehrere First-Party-Titel veröffentlichen. Konkreter wurde der Insider in diesem Zusammenhang zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass er hier nicht von Produktionen in der Größenordnung von „Rise of the Ronin“ oder „Stellar Blade“ spricht.

Stattdessen bezieht sich „shinobi602“ offenbar auf die ganz großen Blockbuster. Doch welche Titel kommen hier in Frage? Zuletzt geisterte beispielsweise immer wieder der Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ durch die Gerüchteküche.

Zudem wissen wir, dass auch die Sony Bend Studios, Naughty Dog oder die „God of War“-Macher der Santa Monica Studios an neuen Projekten arbeiten.

Enthüllungen auf dem nächsten PS5 Games Showcase?

Denkbar wäre, dass Sony die eine oder andere Ankündigung auf dem nächsten PS5 Games Showcase vornimmt. Zuletzt erreichten uns Gerüchte, dass dieser im September stattfinden könnte. Ein Zeitraum, der sich durchaus anbieten würde, sofern sich die Berichte um einen Launch der PS5 Pro in diesem Jahr bewahrheiten.

Da sich eine neue und leistungsstarke Konsole wie die PS5 Pro vor allem mit neuen Blockbustern bewerben lässt, würde sich die Enthüllung neuer Exklusiv- beziehungsweise First-Party-Titel auf dem Showcase sicherlich anbieten. Bislang wollte Sony aber weder die PS5 Pro noch den besagten Showcase bestätigen.

Auch mit Details zu den nächsten großen Projekten der PlayStation Studios hält sich das Unternehmen weiterhin zurück.

