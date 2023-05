PS5: Mehrere PlayStation Studios sind bereit für große Ankündigungen – Gerücht

Nach den zuletzt eher ereignisarmen Monaten könnten die nächsten Wochen für Spielerinnen und Spieler endlich wieder spannender werden. Vor allem der Juni wird mit Events wie dem Summer Game Fest 2023, der neuen Ausgabe des „Ubisoft Forward“-Formats oder dem großen Xbox & Bethesda Showcase einige Neuankündigungen mit sich bringen.

Den Anfang könnte unbestätigten Berichten zufolge jedoch Sony Interactive Entertainment machen, da zuletzt die Meldung die Runde machte, dass der noch unangekündigte PS5-Games-Showcase in diesem Monat stattfindet. Gerüchte, zu denen sich nun auch der bekannte und als gut informiert geltende Industrie-Insider „shinobi602“ äußerte.

Wie „shinobi602“ ausführte, verfügt er zu Sony Interactive Entertainments Plänen bezüglich eines PS5-Showcase über keine konkreten Informationen. Allerdings wurde dem Insider laut eigenen Aussagen von seinen Quellen zugetragen, dass mehrere PlayStation Studios an großen neuen Projekten arbeiten, die für eine mögliche Ankündigung bereit sind.

Das nächste Projekt von Bluepoint Games und mehr?

„Um es klar zu sagen, ich weiß nicht, was Sonys genaue Pläne sind, wenn es um ein Showcase oder State of Plays und all das geht. Aber ich weiß, dass viele Teams an einem Punkt sind, an dem die Dinge sicherlich bereit sind, gezeigt zu werden. Das ist aufregend“, so „shinobi602“ zur aktuellen Entwicklung der PlayStation Studios.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte der kommende PS5-Games-Showcase unter anderem genutzt werden, um den nächsten Titel der „Demon’s Souls“-Macher von Bluepoint Games zu enthüllen. Auch über eine mögliche Präsentation des Stand-Alone-Multiplayer-Titels auf Basis der „The Last of Us“-Marke, der sich aktuell bei Naughty Dog in Entwicklung befindet, wurde zuletzt immer wieder spekuliert.

Hinzukommt, dass verschiedene PlayStation Studios wie die „God of War“-Schöpfer der Santa Monica Studios oder Guerrilla Games an neuen Projekten arbeiten, zu denen bisher keine konkreten Details genannt wurden. Denkbar wäre, dass wir im Rahmen des großen PS5-Games-Showcase mehr erfahren.

Zumal es sich bei „Marvel’s Spider-Man 2“ im Prinzip um den einzigen großen First-Party-Titel handelt, der für die zweite Hälfte des Jahres 2023 bestätigt wurde. Daher dürften entsprechende Ankündigungen eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein.

