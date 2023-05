PlayStation: Live-Service-Spiele sind mehr als nur Fortnite- und Destiny-Klone

Nicht weniger als zehn Live-Service-Spiele sind bis 2026 geplant. Für dieses Vorhaben kaufte Sony Interactive Entertainment das große Entwicklerstudio Bungie, das auf diesem Gebiet reichlich Erfahrung haben.

Die übernommenen Entwickler Haven Studios und Firewalk Studios entwickeln ebenfalls ein Live-Service-Projekt. Doch auch bestehende Studios arbeiten an einem Spiel, das über längere Zeit unterstützt werden soll. Zum Beispiel Naughty Dog, die einen Multiplayer zu „The Last of Us“ entwickeln.

Laut Christopher Dring von GamesIndustry kann Sony wohl kaum erwarten, dass alle dieser zehn GaaS-Spiele gut ankommen. Er glaubt deshalb, dass der PlayStation-Hersteller auf „Nummer sicher“ gehen möchte. Somit werden gleich zehn verschiedene Projekte entwickelt, von denen „ein oder zwei“ den Durchbruch schaffen könnten.

Hermen Hulst, der die PlayStation Studios leitet, weist allerdings darauf hin: Es handelt sich nicht nur um „Fortnite“- und „Destiny“-Kopien. Stattdessen sei eine gewisse Vielfalt zu erwarten.

Unterschiedliche Genres und Zielgruppen

„Die PlayStation Studios entwickeln eine Vielzahl von Spielen, die man als Live-Services bezeichnen könnte, und zwar für unterschiedliche Genres, unterschiedliche Veröffentlichungszeiträume und in unterschiedlichem Umfang. Wir entwickeln auch Spiele für unterschiedliche Zielgruppen, und ich bin zuversichtlich, dass wir Welten und Geschichten erschaffen, die die PlayStation-Fans lieben.“

Sowohl die Konkurrenz als auch der hohe Zeitaufwand für Spieler sei Hulst und den anderen Führungskräften bewusst. Geplant seien daher wie gewohnt „Spiele von höchster Qualität.“

Des Weiteren ging es noch um die Akquisitionen von Haven und Firewalk. Im Gegensatz zu sonstigen Übernahmen entschied sich Sony dazu, die beiden Studios vor Veröffentlichung des ersten gemeinsamen Projekts zu kaufen.

Hulst erklärt dieses Vorgehen folgendermaßen: „In einigen Fällen haben wir viele Jahre lang als externe Partner mit Unternehmen zusammengearbeitet, bevor wir sie zu SIE geholt haben, in anderen Fällen hat sich eine Übernahme schneller ergeben.“

Das Projekt von Firewalk Studios wird übrigens gleichzeitig für PS5 und PC entwickelt. Daher wollte Dring wissen, ob alle Live-Service-Games auch auf den PC kommen. Ein klares Ja gab es von Hulst nicht, bezeichnete dies jedoch als „großartige Option“. Letztendlich werde diese Entscheidung von Spiel zu Spiel getroffen.

