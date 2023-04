PlayStation Plus Premium: Neue Anspielversion zelebriert das Böse

Wie bekannt gegeben wurde, steht für alle Abonnenten von PlayStation Plus Premium ab sofort die nächste Anspielversion bereit. Ab sofort ist es möglich, "Cult of the Lamb" ohne zusätzliche Kosten anzuspielen.

"Cult of the Lamb" kann ohne Kosten angespielt werden.

In regelmäßigen Abständen wird die Premium-Stufe des Abo-Dienstes PlayStation Plus mit Anspielversionen versehen, die es euch ohne zusätzliche Kosten ermöglichen, ausgewählte Titel anzuspielen.

Wie bekannt gegeben wurde, steht ab sofort die nächste Demo zum Download bereit. Dieses Mal kommen alle PlayStation Plus Premium-Abonnenten mit einer Vorliebe für ungewöhnliche Indie-Erfahrungen auf ihre Kosten und dürfen sich auf eine einstündige Anspielversion zu „Cult of the Lamb“ freuen, die einen ausführlichen Blick auf den düsteren Titel ermöglicht.

Die Veröffentlichung der Probefassung geht mit dem Release des „Relics of the Old Faith“-Updates einher, das am 24. April 2023 erschien und diverse Verbesserungen wie zusätzliche Charaktere, einen Foto-Modus oder ein überarbeitetes Kampfsystem umfasst.

Baut euren eigenen Kult auf

„Cult of the Lamb“ versteht sich spielerisch als ein klassisches Roguelite-Abenteuer, das mit den Elementen der Aufbau-Strategie und einem ungewöhnliche Setting angereichert wurde. Ihr übernehmt die Kontrolle über ein gläubiges Schaf und steht vor der Aufgabe, euren eigenen Kult aufzubauen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müsst ihr insgesamt vier knackige Dungeons meistern, die von einem tierischen Gott beherrscht werden. Um die Götter zu Fall zu bringen und die Gläubigen für euren Kult zu begeistern, greift ihr auf unterschiedliche Fähigkeiten zurück und nutzt euer Dorf, um frisches Essen und damit verbundene Buffs herzustellen, Unterkünfte zu errichten oder euch um die Bedürfnisse eurer Bewohner zu kümmern.

In eurem Dorf befindet sich zudem eine Kirche. Diese sucht ihr auf, um heilige Rituale durchzuführen. Durch die Rituale stärkt ihr nicht nur euren Glauben, sondern seid zudem in der Lage, eure Statuswerte zu erhöhen, was vor allem in den Dungeons von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.

Related Posts

Die kostenlose Demo für PlayStation Plus Premium-Abonnenten steht im PlayStation Store zum Download bereit. Passend dazu ist „Cult of the Lamb“ aktuell zum Angebotspreis von 16,24 Euro erhältlich. Sollte euch die Probefassung gefallen, solltet ihr euch mit dem Kauf allerdings nicht zu viel Zeit lassen.

Der 35-prozentige Rabatt ist nämlich nur noch bis zum 27. April 2023 um 0:59 Uhr unserer Zeit gültig.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb, PlayStation Premium.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren