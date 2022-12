Cult of the Lamb: Großes, kostenloses Inhaltsupdate für 2023 angekündigt

Devolver Digital und Massive Monster konnten in 2022 mit dem kultischen Roguelike „Cult of the Lamb“ einen der größten Indie-Hits des Jahres abliefern. Und einige von euch mögen ihren eigenen Kult bereits vollständig ausgebaut haben. Doch verzweifelt nicht! Denn die Entwickler haben mitgeteilt, das sich weitere Inhalte auf dem Weg befinden ─ und zwar kostenlos!

Massive Monster hat kurz vor dem Jahreswechsel bestätigt, dass man in 2023 ein „großes“ Inhaltsupdate für „Cult of the Lamb“ veröffentlichen wird. Dabei sollen sowohl tiefgreifende als auch Quality-of-life-Änderungen an Bord sein, wobei man sich auch mit der Schwierigkeit sowie den Zugänglichkeitsoptionen beschäftigt. Auch eine neue schwere Attacke soll ins Spiel gebracht werden.

Vor allem versprechen die Entwickler, dass Funktionen hinzugefügt werden, die viele Spieler gefordert haben. Ins Detail wollte man bisher nicht gehen, weshalb man lediglich kleine Teaser zu den Neuerungen geliefert hat. Einen konkreten Erscheinungstermin konnte man auch noch nicht mitteilen.

„Cult of the Lamb“ erschien im vergangenen August für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Das Spiel konnte einen Kritikerdurchschnitt von 84 Punkten erreichen und sich sogar eine Nominierung als bestes Indiespiel bei den diesjährigen Game Awards sichern.

Sobald weitere Details zu den neuen Inhalten verraten werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

This Major Content Update will release in 2023 and be FREE to all players!

🔮Depth

💀Difficulty

👁️Accessibility

🌕Quality-of-life

It will add features that many of you have requested.

Heavy Attacks are just one small tidbit and we can’t to show you more from the update! pic.twitter.com/FWFW7sC7F0

— Cult of the Lamb 🙏🐑👑 (@cultofthelamb) December 30, 2022