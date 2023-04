PS5 und PS4: Mehr als 2.000 Angebote im neuen PSN-Sale

Im PlayStation Store ging heute ein neuer Sale an den Start, der mehr als 2.000 Angebote umfasst. Mit dabei sind zahlreiche Download-Pakete und Erweiterungen, mit denen Spieler ihre bestehenden Spielerfahrungen noch einmal aufmotzen können.

Auch einzelne Spiele sind im Sale enthalten. Als Beispiel kann „Control“ genannt werden, das in der Ultimate Edition für 11,99 statt 39,99 Euro den Besitzer wechselt. Für Abonnenten von PS Plus Extra lohnt sich das Angebot allerdings nur sehr bedingt. Denn „Control“ ist in der Bibliothek enthalten und kann ohne Zusatzkosten geladen werden.

Ein weiteres Angebot ist die „The Walking Dead: Saints & Sinners Tourist Edition“, die mit PlayStation VR kompatibel ist und für 34,99 statt 49,99 Euro in die persönliche Bibliothek aufgenommen werden kann. „Syberia: The World Before“ kostet im Rahmen des neusten Sales 29,99 statt 49,99 Euro, was einem 40-Prozent-Rabatt entspricht.

Für nur 2,49 Euro können Interessenten „XCOM 2“ in den eigenen Besitz bringen und sparen damit laut offizieller Angabe 95 Prozent. Der Titel ist allerdings regelmäßig im Sale zu finden und war auch für den genannten Preis wiederholt im Angebot. Hinzukommt: „XCOM 2“ ist ein Bestandteil der Extra-Bibliothek. Für 7,99 statt 39,99 Euro kann wiederum „Wasteland 3“ mitgenommen werden.

Assassin’s Creed Valhalla schon für 17,49 Euro

Wer die komplette Season von „Life is Strange 2“ erleben möchte, kann sie aktuell für 13,10 statt 19,99 Euro erwerben. Aber auch hier gilt: Der Titel ist in der PS Plus Extra-Bibliothek enthalten. Ein Dauergast in den Sales ist „Assassin’s Creed Valhalla“. Allerdings ist der Blockbuster aus dem Hause Ubisoft zum bisherigen Bestpreis dabei. 17,49 statt 69,99 Euro müssen nur bezahlt werden.

Die „Hell Let Loose Anniversary Edition“ wurde preislich um 30 Prozent auf 38,49 Euro gesenkt. „Resident Evil Village“ bekommen Spieler für 19,99 statt 39,99 Euro. In der Gold Edition gibt es den Horror-Titel aktuell für 29,99 statt 49,99 Euro. Bemerkenswert ist bei „Resident Evil Villaga“, dass das Spiel PlayStation VR2 unterstützt.

Ebenfalls im Angebot sind „Doom Eternal“ für 13,19 Euro, „The Last of Us Remastered“ für 9,99 Euro, die „Bloodborne: Game of the Year Edition“ für 17,49 Euro, „Plants vs. Zombies Garden Warfare 2“ für 4,99 Euro und „Crysis Remastered“ für 11,99 Euro. Einige der genannten Angebote sind auch in den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium enthalten. Hinzu kommen die anfangs erwähnten Download-Erweiterungen.

Im PlayStation Store wurde die Übersicht über den neuen Sale mit mehr als 2.000 Angeboten bisher nicht freigeschaltet, was sich im Laufe des Tages ändern sollte. Werft entsprechend einen Blick auf die Angebote-Kategorie, die auch in der Web-Version des PlayStation Stores zu finden ist. In der Zwischenzeit könnt ihr euch bei psprices.com durch das Angebot wühlen.

Für PlayStation Plus-User gibt es heute eine weitere wichtige Meldung: Denn die neuen Spiele der Essential-Stufe werden am Abend angekündigt. In der Zwischenzeit können die Neuzugänge für April 2023 heruntergeladen werden, darunter die Essential- und Extra/Premium-Games.

