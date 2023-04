PS Plus April 2023: Extra- und Premium-Spiele für PS4 und PS5 zum Download

PlayStation Plus-Mitglieder ab der Extra-Stufe können ab heute wieder die Leitungen glühen lassen. Denn die April-Spiele für die beiden höheren Stufen stehen ab sofort zum Download bereit.

Und das Angebot kann sich durchaus sehen lassen. Mehrere Highlights sind für Extra dabei, darunter „Doom Eternal“, „The Evil Within“ und „Kena: Bridge of Spirits“. In der Premium-Kategorie sind weitere „Doom“-Spiele enthalten. Hinzu kommt die „Dishonored: Definitive Edition“.

Etwas kurios wirkt es nach den Debatten rund die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, dass viele der neusten Spiele in den Bibliotheken von Extra und Premium mittlerweile zur Xbox-Sparte gehören, da sie ein Teil des Bethesda-Portfolios waren, als der Publisher 2021 von Microsoft übernommen wurde.

PS Plus Extra und Premium im April

Extra:

Premium:

Die Neuzugänge können nach dem Download weitgehend uneingeschränkt genutzt werden. Zu beachten ist lediglich, dass PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium hin und wieder aus den Bibliotheken genommen werden können und der Anspruch im Anschluss erlischt, während Essential-Spiele in der Bibliothek der Spieler bleiben, sobald sie manuell innerhalb der Monatsfrist in Anspruch genommen wurden.

Falls euch der Platz auf der PS5 ausgeht, kann euch recht unkompliziert geholfen werden. Die Konsole wurde mit der Möglichkeit erschaffen, zusätzliche SSDs zu verbauen, ohne dass die Hardware komplett zerlegt werden muss. Mehrere beliebte Modelle sind derzeit im Angebot:

Diese Spiele werden im Mai entfernt

Welche Spiele im April aus den Bibliotheken entfernt wurden, berichteten wir bereits Anfang des Monats. Und auch die Bestandteile der Aufräumarbeiten im Mai stehen bereits fest. Demnach werden im kommenden Monat mehr als 30 Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium herausgenommen, darunter „Marvel’s Spider-Man“, Spiele der „Metro“-Reihe und „Resident Evil“.

Weitere Games kommen allerdings im Mai hinzu. Die Termine lassen sich wie gewohnt vorhersagen. So ist davon auszugehen, dass die Ankündigung der Essential-Spiele am 26. April 2023 erfolgt, bevor es am 2. Mai 2023 zu deren Freischaltung kommt. Extra und Premium sind voraussichtlich am 10. Mai 2023 mit der Ankündigung und am 16. Mai 2023 mit der Freischaltung an der Reihe.

PlayStation Plus schlägt abhängig von der Stufe jährlich mit rund 60 bis 120 Euro zu Buche. Welche Features und Besonderheiten die einzelnen Stufen bieten, seht ihr in der offiziellen Übersicht zu Essential, Extra und Premium.

