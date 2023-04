PS Plus Extra und Premium werden im Mai 2023 nicht nur neue Spiele in die Bibliotheken bringen. Auch werden etliche Games entfernt. Eine Liste verrät, welche Titel der zwei höheren Stufen es im kommenden Monat treffen wird.

Gestern Abend wurden die April-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium angekündigt. Weitere Spiele folgen im Mai. Allerdings kommt es auch zur Entfernung zahlreicher Games.

Aktuellen Berichten zufolge werden im kommenden Monat mehr als 30 Spiele die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium verlassen und können danach nicht mehr im Rahmen der Mitgliedschaft genutzt werden.

Spider-Man, Metro und mehr

Im Mai trifft es nicht nur kleinere Spiele, sondern auch AAA-Projekte wie „Marvel’s Spider-Man“. Ebenfalls verzichten müssen Spieler nach der Entfernung auf Games wie „Homefront: The Revolution“, „Metro 2033 Redux“, „Kingdom Come: Deliverance“, „Resident Evil“ und „Shenmue 3“. Die vollständige Liste seht ihr nachfolgend.

Diese PS Plus Extra/Premium-Spiele werden im Mai entfernt:

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man

FlatOut 4 – Total Insanity

Deadlight: Director’s Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue 3

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Im Gegensatz zu den Essential-Spielen, die dauerhaft genutzt werden können, sobald sie sich in der persönlichen PSN-Bibliothek eines Spielers befinden, erlischt der Anspruch im Fall von PS Plus Extra und Premium nach der Entfernung, sodass nur noch der Kauf bleibt, sobald die Spiele aus den Bibliotheken genommen wurden.

Wie Push Square berichtet, werden die aufgelisteten Titel am 16. Mai 2023 aus dem Angebot entfernt.

PS Plus Collection endet ebenfalls

Die genannten PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium sind nicht die einzigen Titel, die im Mai weichen müssen. Außerdem wird am 9. Mai 2023 die PS Plus Collection entfernt, die weitere 19 PS4-Titel enthält.

Hier gilt allerdings: Ihr könnt sie auch nach der Entfernung spielen, solange ihr sie vor dem Auslaufdatum einlöst. Neue Abonnenten oder Spieler, die den genannten Stichtag verpassen, werden allerdings leer ausgehen.

Weitere Details zur PS Plus Collection und zur Entfernung im Mai erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung.

Termine für PS Plus im Mai 2023

Im Mai werden nicht nur Spiele entfernt. Auch kommt es zur Neuaufnahme weiterer Titel für PS Plus Essential, Extra und Premium. Die Termine lassen sich einmal mehr vorhersagen, sofern sich Sony an der gewohnten Zeitplanung hält.

PS Plus Essential-Spiele werden demnach am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Danach sind im Wochenrythmus die Spiele für Extra und Premium an der Reihe.

Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine für Mai 2023:

Essential-Ankündigung am 26. April 2023

Essential-Freischaltung am 2. Mai 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 10. Mai 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 16. Mai 2023

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation Plus interessieren:

PlayStation Plus besteht seit dem vergangenen Jahr aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium, die in dieser Reihenfolge zunehmend mehr Features bieten. Bereits in der Grundstufe sind die monatlichen PS Plus-Games dabei, die Spieler nach der Inanspruchnahme behalten dürfen. Den Zugriff auf die Extra- und Premium-Bibliotheken erhalten Spieler neben weiteren Funktionen ab 100 bzw. 120 Euro pro Jahr. Details zu PlayStation Plus sind auf der offiziellen Sony-Seite aufgelistet.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren