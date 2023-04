PS Plus Extra und Premium: Das sind die Spiele für den April 2023

In der vergangenen Woche schaltete Sony Interactive Entertainment die PlayStation Plus Essential-Neuerscheinungen für den laufenden Monat April 2023 frei. Was die Titel spielerisch zu bieten haben, verraten wir euch hier.

Ergänzend zur Freischaltung der Essential-Titel wurden am heutigen Mittwoch Abend die Neuerscheinungen für die Stufen Extra und Premium vorgestellt. Enthalten sind mit „Doom Eternal“, „The Evil Within“ und „Kena: Bridge of Spirits“ gleich mehrere Highlights, die sich zum ursprünglichen Release großer Beliebtheit erfreuten und auch heute noch für spannende Unterhaltung sorgen.

Darüber hinaus kommen Retro-Fans mit einem PlayStation Plus Premium-Abo auf ihre Kosten und werden unter anderem mit den Klassikern „Doom“, und „Doom 3“ bedacht.

Welche Extra- und Premium-Titel in diesem Monat im Detail geboten werden, verrät euch die folgende Übersicht.

Extra

Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5

Doom Eternal | PS4, PS5

Riders Republic | PS4, PS5

Wolfenstein 2: The New Colossus | PS4

Slay the Spire | PS4

Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4, PS5

The Evil Within | PS4

Wolfenstein: The Old Blood | PS4

Bassmaster Fishing | PS4, PS5

Paradise Killer | PS4, PS5

Premium

Doom | PS4

Doom II | PS4

Doom 3 | PS4

Dishonored: Definitive Edition | PS4

Die heutige Ankündigung der Neuerscheinungen für PlayStation Plus Extra und Premium bedeutet allerdings nicht, dass ihr sofort loslegen könnt. Stattdessen ist wie gehabt etwas Geduld gefragt, da die Neuerscheinungen erst in der kommenden Woche freigeschaltet werden. Genauer gesagt am Dienstag, den 18. April 2023 gegen (voraussichtlich) 11 Uhr unserer Zeit.

Da die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment bei PlayStation Plus auf ein festes System setzen, können schon jetzt die Termine für den Monat Mai 2023 vorhergesagt werden. So werden die Essential-Titel für den nächsten Monat am 26. April 2023 vorgestellt und am Mittwoch, den 2. Mai 2023 freigeschaltet.

Die Extra- und Premium-Neuerscheinungen wiederum werden am 10. Mai 2023 vorgestellt und ab dem 16. Mai 2023 verfügbar sein. Alle wichtigen Details zum PlayStation Plus-Line-Up des kommenden Monats findet ihr zeitnah natürlich bei uns auf PLAY3.de.

Related Posts

Um Zugriff auf die diversen Vorteile und Software-Bibliotheken von PlayStation Plus zu erhalten, ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich, die je nach Stufe mit 59,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) oder 119,99 Euro (Premium) zu Buche schlägt.

Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten der unterschiedlichen Stufen wurden von Sony Interactive Entertainment in einer Übersicht zusammengefasst, die ihr auf der offiziellen Website des Abo-Dienstes findet.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren