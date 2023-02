PlayStation Plus Collection: Wird im Mai entfernt – Sichert euch vorher die enthaltenen Titel

Wie Sony Interactive Entertainment am heutigen Abend bekannt gab, wird das Unternehmen die PlayStation Plus Collection im Mai entfernen. Um zu gewährleisten, dass ihr die enthaltenen Titel auch später noch herunterladen könnt, solltet ihr euch diese vor dem Aus des Angebots sichern.

Um die Spieleauswahl zur Markteinführung der PlayStation 5 ein wenig aufzupeppen, stellte Sony Interactive Entertainment zum Launch der PS5 die PlayStation Plus Collection zur Verfügung.

Bei der PlayStation Plus Collection haben wir es mit einer Spielesammlung für PlayStation Plus-Abonnenten zu tun, die Gebrauch von der Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 macht und insgesamt 20 ausgewählte PlayStation 4-Spiele umfasst. Insgesamt jeweils zehn First-Party-Produktionen der PlayStation Studios und zehn Third-Party-Titel.

Nachdem PlayStation-Boss Jim Ryan vor ein paar Monaten darauf hinwies, dass noch unklar sei, ob und in welcher Form die PlayStation Plus Collection zukünftig erweitert wird, herrscht diesbezüglich nun Klarheit. Wie Sony Interactive Entertainment am Abend bekannt gab, wird die PlayStation Plus Collection am 9. Mai 2023 entfernt. Solltet ihr euch die enthaltenen PlayStation 4-Titel bisher nicht gesichert haben, dann solltet ihr dies vor dem Aus des Angebots möglichst nachholen.

Denn auch nach dem Aus der PlayStation Plus Collection wird es möglich sein, die Titel, die ihr abgerufen habt, weiter herunterzuladen. Anbei eine Übersicht über die enthaltenen Titel.

PlayStation Plus Collection: Die Titel in der Übersicht

God of War

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4: A Thief’s End (nicht mehr einzeln erhältlich)

Ratchet and Clank

Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1

Infamous: Second Son

Batman: Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil 7

Bloodborne

Monster Hunter World

