PS Plus April 2023: Extra/-Premium-Abonnenten müssen auf diese Spiele verzichten

Während im April weitere Spiele in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium aufgenommen werden, müssen andere Spiele weichen. Welche Titel es treffen wird, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Die im vergangenen Jahr mit dem dreistufigen PlayStation Plus-Programm eingeführten Bibliotheken von Extra und Premium umfassen zusammen hunderte Videospiele für PS4 und PS5, auf die Abonnenten ohne Zusatzkosten einen Zugriff haben. Allerdings werden hin und wieder Titel aus dem Angebot genommen und der Anspruch erlischt.

Nachdem schon im vergangenen März eine Liste die Runde machte, die einige der April-Weggänge aus der PS Plus Extra-Bibliothek beim Namen nannte, liegt inzwischen eine aktualisierte Übersicht vor, die explizit auch mehrere Spiele aus dem europäischen Raum umfasst. So werden hierzulande zusätzlich „428: Shibuya Scramble“, „Steins;Gate Elite“ und „Zanki Zero: Last Beginning“ entfernt, wie Push Square berichtet.

PS Plus Extra/-Premium – Die wegfallenden Spiele

Die nachfolgenden PS Plus-Spiele wird es im April treffen. Meist werden sie etwa in der Mitte des Monats entfernt. Eine Ausnahme bildet „Croixleur Sigma“, das zwar in der Liste enthalten ist, aber offenbar schon aus der Extra-Bibliothek entfernt wurde.

2Dark

428: Shibuya Scramble [EU]

Croixleur Sigma (bereits entfernt)

Gabbuchi

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Steins;Gate Elite [EU]

The Caligula Effect: Overdose

The Wonderful 101 Remastered

Zanki Zero: Last Beginning [EU]

Sobald die Spiele von PS Plus Extra und Premium endgültig weichen mussten, können sie nicht ohne Kosten weitergespielt werde. Das heißt, es wird ein Kauf notwendig, sofern Spieler weiter darauf zugreifen möchten.

Damit unterscheiden sich die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium von der Essential-Stufe. Abonnenten können aus dieser Bibliothek jeden Monat drei bis vier Games entgegennehmen und müssen diese innerhalb einer Frist bis zur Einführung des nächsten Monatsangebotes in die persönliche Bibliothek packen, um sie nach dem Austausch uneingeschränkt weiterspielen zu können.

PS Plus im April 2023

Welche Essential-Spiele für den laufenden April freigeschaltet werden, ist seit Mittwoch der laufenden Woche bekannt. Die Liste umfasst einmal mehr drei Games. Was der Neuzugang spielerisch und inhaltlich zu bieten haben, ist in dieser Meldung zu PS Plus im April 2023 zusammengefasst:

Die Freischaltung der Essential-Neuzugänge erfolgt am kommenden Dienstag voraussichtlich gegen 11 Uhr. Wir werden gesondert darüber berichten. Und auch die Enthüllung der neuen Spiele für Extra und Premium naht. Haltet am 12. April (Ankündigung) und am 18. April (Freischaltung) die Augen offen.

PlayStation Plus ist ein Mitgliedsservice, der jährlich mit 59,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) und 119,99 Euro (Premium) zu Buche schlägt. Abhängig von der Stufe erhalten Spieler einen Zugriff auf mehrere Bibliotheken.

Schon ab der Grundstufe ist der Zugriff auf die Onlinefunktionen von PS4- und PS5-Spielen enthalten, während Klassiker, das Streaming und Spieltestversionen den Premium-Kunden vorbehalten sind. Auf der offiziellen PlayStation-Webseite seht ihr eine Übersicht über die einzelnen Features.

