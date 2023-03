PS5: Konsole bricht in den USA 18 Jahre alten Rekord

Die PS5 ist nach den zweijährigen Lieferproblemen weiter auf dem Durchmarsch. Schon gestern berichteten wir, dass die Konsole im Februar in Bezug auf den Umsatz und auf die verkauften Stückzahlen die Charts dominieren konnte.

Gleichzeitig wurde im vergangenen Monat ein 18 Jahre alter Rekord gebrochen: Im Jahr 2005 konnte die PlayStation 2 den erfolgreichsten Februar verbuchen, den je eine PlayStation-Konsole in den USA hatte – bis jetzt. Im Februar 2023 legte die PS5 noch eine Schippe obendrauf.

Darauf verwies Mat Piscatella, Executive Director & Video Game Industry Analyst bei Circana, in einer Reihe von Tweets zu den neusten US-Charts.

Zunächst stellte ein Follower die Frage: „Hat die PS5 im Februar einen neuen Absatzrekord für die Marke PlayStation aufgestellt? Ich glaube, PS2 2005 ist der Rekord.“ Beantwortet wurde sie von Piscatella wie folgt: „Für eine einzelne PlayStation-Plattform ja.“

Auf dem US-Markt konnte im vergangenen Februar ein enormer Umsatz-Zuwachs verzeichnet werden, für den vor allem die PS5 verantwortlich war: Die Konsole war im Februar als auch im bisherigen Jahr die meistverkaufte Hardware-Plattform in Bezug auf Stückzahlen und Dollar-Umsatz. Die Year-to-Date-Hardware-Ausgaben sind laut Piscatella 29 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022.

Keine Xbox mehr notwendig

Während Sony auf mehr als 32 Millionen PS5-Auslieferungen kommt und Microsoft weiterhin keine Hardware-Zahlen herausgeben möchte, scheint es, dass es dem Xbox-Hersteller nicht gelingen wird, an die Konkurrenz heranzukommen.

Auch DFC Intelligence vertrat kürzlich die Ansicht, dass die jüngsten Übernahmen von Microsoft und die nach dem Erwerb auf Exklusivveröffentlichungen umgestellten Titel keinen signifikanten Einfluss auf die Konsolenverkäufe haben werden.

„Diese Titel wurden bereits seit einiger Zeit erwartet und sind vermutlich bereits in die Kaufentscheidung eingeflossen. Im Gegenteil: Wenn ein Titel wie Starfield die Erwartungen nicht erfüllt, könnte dies den Verkäufen der Xbox Series X/S schaden“, so die Analysten.

DFC Intelligence ging noch einen Schritt weiter und bezweifelte, dass es künftig die Notwendigkeit geben wird, eine Xbox-Konsole zu kaufen, da die exklusiven Spiele ab dem Launch-Tag ebenfalls für den PC verfügbar sind und alternativ die Cloud genutzt werden kann.

Darauf aufbauend schätzen die Analysten, dass „Core-Gamer eine PS5 und Nintendo Switch kaufen“ und den Game Pass abonnieren, um die Xbox-Titel, an denen sie interessiert sind, auf dem PC zu spielen. „Es besteht keine große Notwendigkeit, Xbox-Hardware zu kaufen“, so DFC Intelligence.

Konsolen eigentlich schon lange tot

Tatsächlich ist Microsoft bestrebt, Milliarden Spieler anzusprechen, wobei unter anderem die Cloud und der Xbox Game Pass behilflich sein sollen. Von diesem Ziel ist das Unternehmen weit entfernt und andere Unternehmen wie Google stoppten ihre Game-Streaming-Pläne bereits.

In diesem Sinne ist es auch bemerkenswert, dass ein ehemaliger Microsoft-Manager schon vor 15 Jahren davon ausging, dass die Konsolenindustrie innerhalb von „fünf bis zehn Jahren“ tot sein wird und das „Cloud Computing“ übernimmt.

„Die Branche wird im Wesentlichen von der Technologie angetrieben. Ich denke, dass dedizierte Spielegeräte, d.h. Konsolen (und Handhelds), in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussterben werden. Das Geschäftsmodell ist sehr riskant und die Kosten, die mit der Entwicklung neuer Hardware verbunden sind, sind unglaublich hoch“, so der YoYo Games-Gründer Sandy Duncan, der zuvor für Microsofts Xbox-Division in Europa zuständig war, im Jahr 2008.

Wie es in den kommenden Monaten und Jahren mit der PS5 weitergeht, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für die Gerüchte um ein neues Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk, das in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden soll.

