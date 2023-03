US-Charts: The Last of Us im Februar auf dem Vormarsch und PS5 dominiert weiter

Mat Piscatella hat die aktuellen Videospielcharts aus den USA veröffentlicht. Seiner Tabelle können wir entnehmen, dass „Hogwarts Legacy“ im Februar das meistverkaufte Spiel war.

Aber nicht nur im Februar, sondern auch allgemein im bisherigen Jahr war das Open-World-Abenteuer am gefragtesten. Und bei den Listen der einzelnen Plattformen (PlayStation, Xbox und PC via Steam) schaffte es „Hogwarts Legacy“ ebenfalls auf Platz eins.

Demzufolge musste „Call of Duty: Modern Warfare II“ auf Platz zwei hinuntersteigen. Dahinter folgt das „Dead Space“-Remake, das genauso einen Rang nach unten wandert.

Von Sony Interactive Entertainment sind drei Titel vertreten: „The Last of Us Part I“ und „Part II“ sowie „God of War Ragnarök“. Während das Götter-Gemetzel drei Plätze abgerutscht ist, sind die beiden postapokalyptischen Abenteuer vorgerückt. Besonders Teil zwei darf sich mit 23 Plätzen nach vorne über einen ordentlichen Anstieg freuen. Der Grund dafür ist wohl die „The Last of Us“-Serie, die zwischen Mitte Januar und Mitte März ausgestrahlt wurde.

Abgesehen von „Hogwarts Legacy“ haben es im Februar ganze sechs Neuerscheinungen in die Top 20 geschafft. Mit „Wild Hearts“, „Like A Dragon: Ishin“ und „Octopath Traveler II“ befinden sich drei davon direkt hintereinander. „Kirby’s Return to Dream Land Deluxe“ und „Company of Heroes 3“ haben es sich ebenfalls nebeneinander bequem gemacht. Der letzte Neuling ist „Theatrhythm: Final Bar Line“, ein Rhythmusspiel von Square Enix.

Die Top 20 aufgelistet

(Neu) Hogwarts Legacy (1) Call of Duty: Modern Warfare II (2) Dead Space Remake (3) Madden NFL 23 (4) FIFA 23 (11) The Last of Us Part I (6) Elden Ring (Neu) Wild Hearts (Neu) Like A Dragon: Ishin (Neu) Octopath Traveler II (8) God of War Ragnarök (15) Minecraft (14) Mario Kart 8 Deluxe (10) Pokémon Karmesin & Purpur (Neu) Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Neu) Company Heroes 3 (12) Sonic Frontiers (41) The Last of Us Part II (18) NBA 2K23 (Neu) Theatrhythm: Final Bar Line

PS5 auf dem ersten Platz – in doppelter Hinsicht

Zum Schluss noch die Hardware-Verkäufe: Genau wie im Januar ist die PlayStation 5 weiterhin die beliebteste Konsole. Sowohl bei den verkauften Einheiten als auch beim Umsatz führt die Sony-Hardware. Erst kürzlich meinten Analysten, dass sich der Abstand zur Xbox weiter vergrößern wird. Dazu trägt unter anderem die mittlerweile bessere Verfügbarkeit bei.

Tatsächlich sind die Ausgaben für Videospielhardware im Vergleich zum Vorjahresmonat um ganze 68 Prozent gestiegen – auf 495 Millionen US-Dollar! Damit war es der umsatzstärkste Februar seit 2009, wo 534 Millionen US-Dollar ausgegeben wurden.

Einen Anstieg sehen wir zudem beim Zubehör, das gegenüber dem vorherigen Februar 13 Prozent mehr Verkäufe erzielte. Zwar haben die Konsumenten weniger Geld für Controller ausgegeben, doch die Verkäufe von VR-Brillen haben das problemlos aufgefangen.

