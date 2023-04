PS Plus Premium: Weiteres Spiel erhält Trophäen-Support

PS Plus Premium:

Ein weiterer Klassiker, der über PlayStation Plus Premium erhältlich ist, hat einen Trophäen-Support erhalten. Erweitert wurde diesmal "Echoshift", das 30 der begehrten Auszeichnungen erhielt.

Seit der Einführung des dreistufigen PlayStation Plus-Programmes können über die Premium-Stufe ausgesuchte Klassiker gespielt werden. Hin und wieder kommt es sogar zu einer Aktualisierung dieser Titel, sodass beispielsweise neue Features wie der Trophäen-Support einfließen.

Neustes Spiel mit einem solchen Update ist „Echoshift“, mit dem Spieler fortan auf Trophäenjagd gehen können. Der PSP-Titel enthält 30 Trophäen zum Freischalten samt einer Platin-Trophäe.

Um die Trophäen in „Echoshift“ zu erhalten, müssen verschiedene Aufgaben gemeistert werden. So gilt es beispielsweise, einen Spielabschnitt besonders schnell abzuschließen oder bestimmte Puzzles zu lösen. Ebenfalls stehen Spieler vor der Aufgabe, eine bestimmte Anzahl an Sternen zu sammeln, Illusionsherausforderungen abzuschließen und Levelsets zu vervollständigen.

Spieler, die in „Echoshift“ die Platin-Trophäe verdienen möchten, stehen vor der üblichen Herausforderung: Sie müssen zunächst alle anderen Trophäen in ihren Besitz bringen.

So geht es mit PlayStation Plus weiter

PlayStation Plus bietet nicht nur einen Zugriff auf Klassiker, sondern umfasst auch Bibliotheken mit neueren Spielen. Die April-Neuzugänge der Essential-Stufe stehen seit der vergangenen Woche zum Download bereit. Mit dabei sind „Meet your Maker“, „Sackboy: A Big Adventure“ und „Tails of Iron“ jeweils für PS4 und PS5.

Mit der Ankündigung der Neuzugänge für Extra und Premium geht es heute weiter. Sie erfolgt voraussichtlich um 17:30 Uhr. Wir werden wie gehabt rechtzeitig darüber berichten und die Spiele, die bald ein Teil der PS Plus-Sammlung werden, auflisten.

Heruntergeladen werden können die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium heute noch nicht. Vielmehr müssen sich Interessenten bis zum Dienstag der kommenden Woche gedulden. Die Freischaltung erfolgt an diesem Tag kurz vor dem Mittag.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus schlägt jährlich mit 60 bis 120 Euro zu Buche, abhängig davon, für welche Stufe sich die Spieler entscheiden. Bereits Essential umfasst monatlich drei bis vier „Gratis-Spiele“, den Zugriff auf Online-Modi, den Cloud-Speicher und mehr Features. Weitere Vorteile kommen mit Extra und Premium hinzu. Eine Übersicht hält Sony auf der offiziellen Seite parat.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren