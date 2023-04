PS Plus Extra und Premium haben ein weiteres Spiel erhalten. So kann vor der Ankündigung der neuen April-Titel bereits das Adventure "Anodyne" heruntergeladen und ohne Zusatzkosten genutzt werden.

Bevor am Mittwoch die neuen PS Plus-Spiele für Extra und Premium angekündigt werden, lohnt für Abonnenten schon jetzt ein Blick in den PlayStation Store. Denn die Extra-Bibliothek hat einen weiteren Neuzugang erhalten.

Dabei handelt es sich um „Anodyne“ aus dem Hause NNOOO, das für null Euro gespielt werden kann, sofern eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe vorhanden ist.

Spieler, die diese Bedingung nicht erfüllen, können im Rahmen eines aktuell laufenden Sales immerhin deutlich günstiger zuschlagen. So ist „Anodyne“ für 1,99 Euro im Angebot, was einem Rabatt von 80 Prozent entspricht. Jenseits der Aktion werden 9,99 Euro fällig.

Das bietet Anodyne

In „Anodyne“, das von alten 16-Bit-Adventureklassikern inspiriert wurde, erleben Spieler ein Abenteuer, das sie in Youngs Unterbewusstsein führt. Dort erforschen sie „verschiedene atemberaubende, natürliche, städtische und abstrakte Umgebungen“, begleitet von einem stimmungsvollen Soundtrack.

Zugleich gilt es im Laufe der Herausforderung, allerlei Rätsel zu lösen und Gegner mit einem Besen zu bezwingen. „Erkunde eine ausgedehnte Oberwelt und viele sonderbare, anspruchsvolle und lustige Dungeons, um herauszufinden, was dich in Youngs Unterbewusstsein erwartet“, so die Macher.

PS Plus Extra und Premium im April

Weitere Spiele für PS Plus Extra und Premium werden am kommenden Mittwoch angekündigt. Voraussichtlich gegen 17:30 Uhr dürften Abonnenten an diesem Tag erfahren, welche Neuzugänge sie erwarten.

Auf die Freischaltung der neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium müssen Spieler eine weitere Woche warten. Sie erfolgt voraussichtlich am 18. April 2023 vormittags gegen 11 Uhr. Wir werden gesondert darüber berichten.

Welche PS Plus Essential-Spiele für April bestimmt waren, erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung. Einmal mehr sind drei Games dabei, die ihr auf PS4 und PS5 spielen könnt, nachdem ihr sie in die persönliche Bibliothek geholt habt. Mit „Meet Your Maker“ ist gar eine Neuerscheinung enthalten.

Um auf die Spiele der PlayStation Plus-Bibliotheken zugreifen zu können, ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich, die mit 59,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) oder 119,99 Euro (Premium) zu Buche schlägt. Die Vorteile und Bestandteile der einzelnen Stufen hat Sony auf der offiziellen PlayStation Plus-Seite zusammengefasst.

