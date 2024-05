Ghost of Tsushima: Nach Helldivers-Eklat – Auf dem PC auch mit PSN-Bindung?

Das Action-Rollenspiel „Ghost of Tsushima“ wird in wenigen Wochen für den PC erscheinen. Somit wird man auch auf dem Rechenknecht endlich in Jin Sakais Racheabenteuer starten können. Allerdings haben die Spieler nach den gestrigen „Helldivers 2“-Nachrichten eine große Sorge.

Denn gestern hatte das für den Shooter zuständige Entwicklerstudio Arrowhead mitgeteilt, dass ab der kommenden Woche auch auf dem PC ein PSN-Account benötigt wird. Sonst kann man „Helldivers 2“ nicht spielen. Neue Spieler müssen die Accountbindung direkt umsetzen. Alle bisherigen Spieler werden bald ebenfalls dazu aufgefordert, sich in Sonys Netzwerk anzumelden.

Entwickler geben teils Entwarnung für PSN-Pflicht

Dies sorgte nicht nur für eine immense Aufregung unter der Spielerschaft und damit einhergehendem Review-Bombing auf Steam, sondern auch für eine Angst, dass bei dem kommenden „Ghost of Tsushima“ ebenfalls eine vollständige PSN-Account-Pflicht vorherrschen könnte.

Wenn man sich die Steam-Seite zu dem Abenteuer anschaut, sieht man auch einen Hinweis. Der bestätigt, dass ein Drittanbieteraccount benötigt wird. Demnach wird man auch für diese PC-Umsetzung einen PSN-Account verbinden müssen. Doch stellen sich die Spieler die Frage, ob dies auch für den Singleplayer erforderlich sein wird.

Diesbezüglich hat Sucker Punch via X mitgeteilt, dass man den Singleplayer von „Ghost of Tsushima“ auch ohne PSN-Account auf dem PC spielen kann. Für den „Legends“-Multiplayer muss man ihn trotzdem anlegen. Zudem wird er für die Nutzung des PlayStation Overlays erforderlich.

Somit können alle PC-Spieler beruhigt sein, die sich lediglich für den Singleplayer von „Ghost of Tsushima“ interessieren. Wer sich jedoch auch an dem Multiplayer versuchen möchte, sollte sich gut überlegen, ob ihm dies die verpflichtende PSN-Bindung wert ist.

„Ghost of Tsushima“ wird am 15. Mai 2024 in der „Director’s Cut“-Edition für den PC erscheinen. Neben dem eigentlichen Hauptspiel wird auch die Story-Erweiterung „Insel Iki“ in der Version enthalten sein. Darüber hinaus werden einige zusätzliche Funktionen wie Ultrawide-Unterstützung sowie NVIDIA DLSS 3 und mehr geboten.

