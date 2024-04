Ghost of Tsushima: Systemanforderungen und heiß ersehnte Features für den PC bestätigt

Ghost of Tsushima:

Wenige Wochen vor dem Release lieferte uns Nixxes Software ein ausführliches Update zur PC-Version von "Ghost of Tsushima". Neben den Systemanforderungen wurden gleich zwei wichtige Features der PC-Version bestätigt.

Mitte Mai erscheint das gefeierte Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ für den PC. Für die Umsetzung sind erneut die Entwickler und Portierungs-Experten von Nixxes Software verantwortlich.

Diese lieferten uns auf dem offiziellen PlayStation Blog ein umfangreiches Update zur PC-Fassung von „Ghost of Tsushima“, aus dem gleich mehrere spannende Details hervorgehen. Zum einen gab Nixxes Software bekannt, dass „Ghost of Tsushima“ auf dem PC das Crossplay-Feature unterstützen wird.

Während es sich bei der Kampagne um eine reine Einzelspielererfahrung handelt, könnt ihr euch im Legenden-Modus mit anderen Spielerinnen und Spielern zusammenschließen. Dank des Crossplay-Features dürft ihr dabei Gruppen mit Samurais auf der PS4, der PS5 und dem PC bilden – Voice-Chat natürlich inklusive.

Der erste PC-Titel mit dem neuen PlayStation-Overlay

Um auf den Legenden-Modus zugreifen zu können, müsst ihr euch mit dem PlayStation Network verbinden. Womit wir bei einer spannenden Neuerung wären, auf die ihr in der PC-Version von „Ghost of Tsushima“ erstmals Zugriff erhaltet. Die Rede ist vom brandneuen PlayStation-Overlay für den PC.

Dieses Feature wird auf Windows-PCs zur Verfügung stehen und eure Freundesliste, eure Trophäen, eure Einstellungen und euer Profil umfassen. Das neue PlayStation-Overlay könnt ihr wahlweise im Menü von „Ghost of Tsushima“ oder Ingame mittels der Tastenkombination „Umschalt + F1“ aufrufen.

Eine weitere Neuerung: Ergänzend zu den Achievements auf Steam und im Epic Games Store bietet die PC-Version von „Ghost of Tsushima“ die von den PlayStation-Konsolen bekannte Trophäen-Unterstützung.

Das muss euer System leisten

Um auf Features wie die Trophäen, die Freundesliste und das Crossplay zugreifen zu können, müsst ihr euch mit eurem bestehenden PlayStation Network-Account anmelden oder einfach einen neuen anlegen. Wie Nixxes Software betont, ist die Verwendung des PlayStation-Overlays aber sowohl im Einzelspieler- als auch im Legenden-Modus rein optionaler Natur.

Ergänzend zur Vorstellung der neuen Features enthüllte Nixxes Software die Systemanforderungen der PC-Portierung von „Ghost of Tsushima“.

Ein weiteres Mal ging es dem Studio laut eigenen Angaben darum, den Titel auf möglichst vielen Systemen mit einer entsprechenden Performance zum Laufen zu bringen. Was euer System leisten muss, um „Ghost of Tsushima“ in den jeweiligen Grafikeinstellungen zu stemmen, verrät euch die angehängte Übersicht.

Die PC-Version von „Ghost of Tsushima“ erscheint am 16. Mai 2024.

