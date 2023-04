PS5: Bundle mit Jedi Survivor preisreduziert und SSDs im Angebot

Spieler, die in den Besitz der PS5 kommen möchten, stoßen bei Media Markt und Saturn auf ein besonderes Angebot. Die Konsole ist als Disk Edition samt "Star Wars Jedi: Survivor" im Angebot. Käufer können 60 Euro sparen.

Media Markt und Saturn haben ein neues PS5-Bundle geschnürt, das Kunden nicht nur ordentlich Geld sparen lässt, sondern auch ein Spiel enthält, das in dieser Woche auf den Markt kommt. Dabei handelt es sich um „Star Wars Jedi: Survivor“.

Verkauft wird das Spiel zusammen mit der Disk-Edition der aktuellsten Sony-Konsole. Der Preis des PS5-Bundles liegt bei 569 Euro, sodass sich gegenüber dem Einzelkauf der Konsole und des Spiels eine Ersparnis von rund 60 Euro ergibt. Denn ohne Spiel kostet die Konsole bereits 549,99 Euro.

PS5-Bundle mit Star Wars Jedi: Survivor bei Media Markt und Saturn*:

Erscheinen wird „Star Wars Jedi: Survivor“ am kommenden Freitag, sodass frischgebackene PS5-Besitzer direkt in ein potentielles Jahreshighlight einsteigen können. Ob der Titel den Erwartungen gerecht wird, erfahren wir schon heute. Am Nachmittag fällt das Embargo für Testberichte und die ersten Wertungen werden bekannt.

In „Star Wars Jedi: Survivor“, einem storybasierten Third-Person-Action-Adventure von Respawn Entertainment, setzt sich die Geschichte von Cal Kestis fünf Jahre nach „Star Wars Jedi: Fallen Order“ fort. Cal muss sich auf der Flucht vor dem Imperium am Rand der Galaxis neuen und bekannten Gefahren stellen.

Weitere Angebote dank Sale

Das PS5-Bundle ist Bestandteil einer neuen Verkaufsaktion, in deren Rahman zahlreiche ausgesuchte Produkte in Preis reduziert wurden, darunter auch SSDs, mit denen Spieler ihre PS5 aufrüsten können.

Im Sale ist diesmal die WD Black SN850 mit 1 TB Speicherkapazität zum Preis von 104,99 Euro und das größere Modell mit 2 TB Speicherplatz zum Preis von 184,99 Euro.

PS5-SSDs im Angebot*:

Das war längst nicht alles: Auch TV-Geräte, Smartphones, Smartwatches, Haushaltsgeräte und viele andere Produkte sind aktuell im Sale. Nachfolgend ist die Übersicht verlinkt.

Preisleiste-Sale bei Media Markt*:

