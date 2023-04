Star Wars Jedi Survivor: Metacritic grenzt das Ende des Review-Embargos ein

Mit „Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint am Freitag dieser Woche das nächste große Projekt der „Titanfall“- und „Apex Legends“-Macher von Respawn Entertainment.

Auch wenn angesichts des gelungenen Vorgängers „Fallen Order“ (2019) sicherlich nicht allzu viel schief gehen sollte, wartet ein Teil der Spielerschaft vor dem Kauf zunächst auf die Reviews der internationalen Spielepresse. Wie aus einem Tweet von Metacritic hervorgeht, wird das Review-Embargo von „Star Wars Jedi: Survivor“ Mitte der Woche fallen.

Somit können wir davon ausgehen, dass die internationalen Reviews am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag und somit kurz vor dem Release des Nachfolgers veröffentlicht werden können. Dann erfahren wir endlich, ob „Star Wars Jedi: Survivor“ den hohen Erwartungen der Community gerecht wird.

Wie vor wenigen Tagen durchsickerte, wird es sich bei „Star Wars Jedi: Survivor“ hinsichtlich der Download- beziehungsweise Installationsgröße um ein wahres Schwergewicht handeln. Während die Größe der Xbox Series X-Version mit 139 Gigabyte angegeben wird, sind es im Fall der PlayStation 5-Fassung sogar 147,58 Gigabyte.

Eine Größe, die aktuellen Berichten zufolge dazu führt, dass auch die Retail-Fassung von „Star Wars Jedi: Survivor“ einen separaten Download voraussetzt. Dies ließen Fotos der Retail-Verpackung vermuten, die uns am Wochenende erreichten. Da eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema noch aussteht, bleibt abzuwarten, wie groß der Download der Retail-Version im Endeffekt ausfällt.

Da der Release von „Star Wars Jedi: Survivor“ für den kommenden Freitag, den 28. April 2023 angesetzt ist, dürften konkrete Details zu diesem Thema aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S und erzählt euch eine Geschichte, die fünf Jahre nach den Geschehnissen von „Fallen Order“ einsetzt. Durch seine bisherigen Abenteuer entwickelte sich Cal Kestis zu einem mächtigen Jedi-Ritter, der seine Macht nutzt, um den Kampf gegen das Imperium fortzusetzen.

Wie die Entwickler von Respawn Entertainment kürzlich bestätigten, erhaltet ihr bereits zu Beginn von „Survivor“ Zugriff auf alle Fähigkeiten, die Cal in „Fallen Order“ erlernt hat.

Welchen Metacritic-Wert wird „Star Wars Jedi: Survivor“ eurer Meinung nach erreichen? Verratet uns eure Einschätzungen in den Kommentaren.

