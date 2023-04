Star Wars Jedi Survivor: Das geschieht mit Cals Fähigkeiten aus Fallen Order

Ein Fragezeichen stand bisher hinter den Fähigkeiten, die der Protagonist Cal Kestis in "Star Wars Jedi: Fallen Order" erlernte. Wie die Entwickler von Respawn Entertainment bekannt gaben, werden sie in "Star Wars Jedi: Survivor" von Anfang an verfügbar sein.

Mit „Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint Ende des Monats der offizielle Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ aus dem Jahr 2019 für die Konsolen und den PC.

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Survivor“ hieß, sind seit den Geschehnissen von „Fallen Order“ fünf Jahre vergangen, in denen der Protagonist Cal Kestis seine erlernten Fähigkeiten weiter verfeinern konnte.

Solltet ihr euch die Frage gestellt haben, wie die Entwickler von Respawn Entertainment im Nachfolger mit den in „Fallen Order“ erlernten Fähigkeiten verfahren, dann können wir euch dank eines aktuellen Interviews nun die Antwort liefern.

Laut Design-Director Jason de Heras werden in „Star Wars Jedi: Survivor“ alle Fähigkeiten, die von Cal in „Fallen Order“ erlernt wurden, von Anfang an verfügbar sein. Eine Design-Entscheidung, die laut de Heras verschiedene kreative Herausforderungen mit sich brachte.

Übernahme der Fähigkeit stand von Beginn an fest

Wie de Heras ausführte, ging es den Machern von Respawn Entertainment aller damit verbundenen Umständen zum Trotz von Anfang an darum, Cals Fähigkeiten von „Fallen Order“ in „Survivor“ zu übernehmen. Daher mussten vor allem die Feinde zu Beginn des Spiels angepasst werden, um zu verhindern, dass die übernommenen Fähigkeiten negativen Einfluss auf das Balancing und damit die Spielerfahrung an sich nehmen.

„Wir wollen diese Moves nicht entfernen, weil sie sich gut anfühlen. Du kannst hier keinen Schritt zurück machen und dich wie ein Padawan fühlen. Es muss das Gefühl vermitteln, dass die Macht die gleiche ist. Aber man muss auch ein anderes Niveau erreichen“, so der Design-Director des Nachfolgers weiter.

Kasumi Shishido, Senior Director of Production, ergänzte: „Seit Fallen Order sind fünf Jahre vergangen und wir möchten, dass der Spieler das Gefühl hat, dass Cal viel durchgemacht hat. Er ist kein Padawan mehr. Wenn ihr also zurückkommt und den Controller in die Hand nehmt, möchten wir sicherstellen, dass er für Leute zugänglich ist, die Fallen Order nicht gespielt haben – das ist irgendwie mit dem Tutorial verbunden.“

„Aber gleichzeitig hättet ihr diese Kräfte von Anfang an. Und man kann sich noch weiterentwickeln. Cal ist kein Jedi-Ritter. Er ist nicht Yoda. Er hat noch nicht alles gemeistert. Es gibt also noch eine Menge Dinge, die er lernen kann. Es ist ein Gleichgewicht, ihn nicht von Anfang an zu mächtig zu machen. Aber es gibt immer noch eine Menge Fortschritte von Anfang bis Ende.“

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor:

Um für ein entsprechendes Balancing zu sorgen, wurden bestehende Feinde, die in „Survivor“ zurückkehren, überarbeitet, während es bei komplett neuen Gegnern von Anfang an möglich war, die Tatsache im Hinterkopf zu behalten, dass sämtliche Fähigkeiten von Cal in das Sequel übernommen werden.

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Gamesradar

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren