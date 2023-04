Star Wars Jedi Survivor: DualSense-Controller lässt euch die Macht spüren

Laut Respawn Entertainment wird der DualSense-Controller der PlayStation 5 in "Star Wars Jedi: Survivor" intelligent in das Spielgeschehen eingebunden. Das von den Entwicklern verfolgte Ziel: Euch die Macht in euren Händen spüren zu lassen.

In Interviews sprachen verschiedene führende Köpfe von Respawn Entertainment in dieser Woche über die Ziele, die bei den Arbeiten an „Star Wars Jedi: Survivor“ verfolgt werden.

Wie Game-Director Stig Asmussen im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog verriet, ging es unter anderem darum, den vielseitigen DualSense-Controller der PlayStation 5 intelligent in das Spielgeschehen einzubinden.

Indem Gebrauch von den unterschiedlichen Funktionen des PS5-Pads gemacht wird, soll es den Spielerinnen und Spielern ermöglicht werden, die vom Protagonisten Cal Kestis eingesetzte Macht in ihren Händen zu spüren.

Auf diesem Wege wird laut den Entwicklern von Respawn Entertainment für eine noch immersivere Spielerfahrung gesorgt.

So wird der DualSense in das Spielgeschehen eingebunden

„Auf der PlayStation 5 sind wir von dem haptischen Feedback wirklich begeistert und auch von dem, was der Controller bietet. Es macht viel Spaß zu sehen, wie das mit den Push- und Pull-Kräften funktioniert. Mit einem [DualSense]-Controller fühlt es sich wirklich gut an, und wir machen uns das zunutze. Du wirst es auf den Triggern spüren, wenn du etwas drückst oder an etwas ziehst“, führte Asmussen gegenüber dem PlayStation Blog aus.

Der Game-Director ergänzte: „Wenn ihr wirklich auf den Trigger drückt, wird es eine andere Reaktion geben. Im Vergleich dazu wird das Spiel darauf reagieren, wenn er nur leicht betätigt wird. Es ist die Nuance in den Vibrationen des Controllers, die ziemlich herausragend ist. Unser Audio-Team und unser Kampfteam sind wirklich in die Dinge involviert, die in der Welt passieren. Die Effekte und alles […] wie es sich in euren Händen anfühlt.“

Die Geschichte von „Star Wars Jedi: Survivor“ setzt fünf Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers „Fallen Order“ ein und versetzt euch ein weiteres Mal in die Rolle des Protagonisten Cal Kestis, der mittlerweile zu einem mächtigen Jedi herangewachsen ist und seinen Kampf gegen das Imperium fortsetzt.

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

