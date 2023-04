Star Wars Jedi Survivor: Eine Erweiterung in allen Bereichen – Jedi Padawan-Modus vorgestellt

In dieser Woche versorgten uns die Entwickler von Respawn Entertainment mit diversen neuen Details zum kommenden Action-Adventure „Star Wars Jedi: Survivor“. Beispielsweise erreichte uns ein umfangreiches Vorschau-Video mit Informationen zum Gameplay oder der Individualisierung, die wir hier für euch zusammengefasst haben.

Ergänzend dazu gab Respawn Entertainment bekannt, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ mit einem dritten Schwierigkeitsgrad in Form von „Jedi Padawan“ versehen wird, der sich an Spielerinnen und Spieler richtet, die ein Mittelding zwischen dem Story-Modus und dem „Jedi Knight“-Grad aus „Fallen Order“ suchen.

Laut den Entwicklern entschieden sich im Vorgänger rund 40 Prozent für den einfacheren Story-Modus. Weiter ging aus dem Feedback der Community hervor, dass viele Spielerinnen und Spieler den Sprung vom Story-Modus auf den „Jedi Knight“-Schwierigkeitsgrad als zu groß beziehungsweise hart empfanden.

Entwickler greifen auf ihre Erfahrungen zurück

Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle wiederum verlor Principal-UI-Visual-Designer Daanish Syed ein paar Worte über „Star Wars Jedi: Survivor“ und wies darauf hin, dass wir es hier mit einem Sequel zu tun haben, das seinen Vorgänger im Prinzip in allen Bereichen sinnvoll erweitert. „In Bezug auf die Story- und Gameplay-Erkundung ist alles, was wir in diesem Spiel getan und etabliert haben, auf die Spitze getrieben worden“, so Syed.

Wie Lead-Producer Paul Hatfield ergänzte, waren die Erfahrungen, die Respawn Entertainment bei den Arbeiten an „Fallen Order“ sammelte, bei der Entwicklung von „Survivor“ ein wichtiger Faktor: „“Als wir mit dem Projekt begannen, hat sich Stig (Asmussen, Regisseur von Jedi: Fallen Order und Jedi: Survivor) sehr klar über die Grundsätze geäußert, die für das Spiel von Bedeutung sind. Beim ersten Titel ging es darum, dass das Team das beherrschte, was wir uns vorgenommen haben.“

Und weiter: „Wir haben gelernt und das Spiel aufgebaut, während wir vorangeschritten sind. Beim zweiten Spiel haben wir uns gesagt: ‚Okay, wir haben eine Million Dinge gelernt. Wir haben so viel Feedback gehört, wir haben internes Feedback und das Feedback seitens der Spieler. Lasst uns das alles zusammenbringen und es im zweiten Anlauf abrunden.“

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

