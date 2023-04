Ende des Monats wird „Star Wars Jedi Survivor“ nach einer vorangegangenen Verzögerung veröffentlicht. Vor dem Debüt hatten einige Redaktionen und Influencer die Möglichkeit, einen Blick auf den Titel zu werfen und sich mehrere Stunden lang mit dem Adventure zu beschäftigen. Darauf aufbauende Gameplay-Videos mit reichlich Spielszenen und Einblicken in das neue Abenteuer von Cal Kestis sind unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Darüber hinaus nahmen sich die Entwickler von „Star Wars Jedi Survivor“ einigen Fragen der Hands-on-Teilnehmer an und lieferten mal mehr und mal weniger aussagekräftige Antworten.

Spielzeit ist schwer zu beziffern

Beispielweise wurde in einem Interview die Spielzeit von „Star Wars Jedi Survivor“ angesprochen. Genau beziffert werden könne diese nicht. Allerdings betonte Jeff Magers, der als Design Director an der Entwicklung des Spiels beteiligt ist, im Gespräch mit Wccftech: „Was wir sagen können, ist, dass es gegenüber Fallen Order stark erweitert wurde. Star Wars Jedi: Survivor ist ein gutes Stück größer als Fallen Order, also werden die Spieler hoffentlich eine Menge finden, das sie erforschen und lange Zeit genießen können.“

Auch in Bezug auf die besonderen Features der New-Gen-Fassungen für PS5 und Xbox Series X zeigten sich die Macher eher wortkarg. So erklärte der Senior Producer Blair Brown: „Wir haben haptisches Feedback auf PlayStation 5 und Raytracing sowohl auf PlayStation 5 als auch auf Xbox Series X.“

Nachdem in den vergangenen Jahren immer mal wieder Spiele auffielen, die über Download-Zusätze einen spielerischen Vorteil verschafften, stellten die Entwickler von „Star Wars Jedi Survivor“ noch einmal klar, dass die geplanten kosmetischen Erweiterungen wirklich nur kosmetisch bleiben werden. „Wir wollen, dass die Spieler ihren Charakter so gestalten können, wie sie sich damit identifizieren oder wie es ihnen gefällt, ohne an eine Gameplay-Funktion gebunden zu sein“, so Magers.

Related Posts

Brown ergänzte, dass die Individualisierung in „Star Wars Jedi Survivor“ zu seinen favorisierten Features gehört. Ziel war es, die Spieler für ihre Aktivitäten und Herausforderungen im Spiel zu belohnen. Daher gebe es „Ponchos und solche Sachen und die BD-1-Skins“, mit denen die Spieler die eine oder andere optische Modifizierung herbeiführen können.

„In Star Wars Jedi: Survivor haben wir die Anpassung zu einem vollwertigen Pfeiler gemacht, der gleichberechtigt neben der Geschichte und dem Kampf steht“, so Brown weiter. „Wie du wahrscheinlich bemerkt hast, gibt es für Cal viel mehr Anpassungsmöglichkeiten bei seinen Outfits, seinen Haaren und seinem Bart. BD-1 hat austauschbare Teile, nicht nur Farben. Und auch die Anpassung des Schwertes haben wir dieses Mal ein wenig verbessert.“

Das könnt euch ebenfalls zu Star Wars Jedi Survivor interessieren:

Erscheinen wird „Star Wars Jedi Survivor“ am 8. April 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend könnt ihr euch die anfangs erwähnten Gameplay-Videos aus der jüngsten Vorschau-Session anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren