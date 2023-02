Star Wars Jedi Survivor: Neues Video stellt die Meditationskammern und Rätsel vor

Wie einst in "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" werden die Spieler in dem kommenden Action-Adventure "Star Wars Jedi: Survivor" Rätsel in Meditationskammern lösen können. Ein Video stellt das Feature bereits vor.

Electronic Arts und Respawn Entertainment werden in wenigen Monaten mit „Star Wars Jedi: Survivor“ die Geschichte des Jedi-Ritters Cal Kestis weitererzählen. Um uns bereits einen ausgiebigen Ausblick auf das neue Abenteuer zu gewähren, haben die Verantwortlichen in letzter Zeit in Zusammenarbeit mit IGN verschiedene Aspekte des Gameplays vorgestellt.

Wie einst in Hyrule

In diesem Sinne wurde ein weiteres Video veröffentlicht, in dem die Kollegen von IGN auf die Rätsel eingehen, die die Spieler erwarten werden. Respawn Entertainment schickt die Spieler nämlich in sogenannte „Jedi-Meditationskammern“, in denen sie ihre Machtfähigkeiten unter Beweis stellen müssen.

Die Kammern erinnern stark an die Schreine aus dem 2017 veröffentlichten „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, in denen neben Kampfherausforderungen auch zahlreiche Physikrätsel warteten. In diese Kerbe scheint auch „Star Wars Jedi: Survivor“ schlagen zu wollen, in dem man die Meditationskammern in die Spielwelten einbaut.

Anscheinend scheinen sie auch optional zu sein, sodass ihr entscheiden könnt, welche und wie viele Kammern ihr überhaupt meistern möchtet. Doch bedenkt, dass ihr euch in ihnen neue Perks verdienen könnt. Diese dienen dazu, um den Spielstil gravierend zu verändern.

Ganz ohne Rätsel wird man zudem nicht durch „Star Wars Jedi: Survivor“ kommen. Auch in der Haupthandlung wird euch Respawn Entertainment immer wieder einmal vor eine Knobelei stellen. Darüber hinaus wird man auch eine Vielzahl an Kämpfe und Erkundungen geboten bekommen, die ganz im Stile des ikonischen Science Fiction-Universums gehalten sind.

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint am 28. April 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Hier ist erst einmal das neueste Video, das uns bereits die Meditationskammern vorstellt:

