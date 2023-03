Star Wars Jedi Survivor: Director Asmussen wünscht sich einen dritten Teil

In einem Interview sprach Game-Director Stig Asmussen über die Zukunft von "Star Wars Jedi". Eigenen Angaben zufolge wollte Asmussen die Geschichte der Reihe von Anfang an in Form einer Trilogie erzählen.

Aktuell bereiten sich die Entwickler von Respawn Entertaimment auf die Veröffentlichung des Action-Titels „Star Wars Jedi: Survivor“ vor, der Ende April für den PC und die aktuellen Konsolen erscheint.

In einem Interview mit IGN blickte der für den Nachfolger verantwortliche Game-Director Stig Asmussen ein wenig in die Zukunft und wies darauf hin, dass er gerne an einem dritten Teil der Reihe arbeiten würde. Dass sich die Entwickler schon vor dem Release von „Star Wars Jedi: Survivor“ Gedanken über einen Nachfolger machen, sei laut Asmussen nicht ungewöhnlich.

Beispielsweise wurde intern bereits vor der Fertigstellung beziehungsweise Veröffentlichung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ über einen möglichen Nachfolger und die Geschichte, die in diesem erzählt werden soll, diskutiert. Auch der Partner Lucasfilm wurde laut Asmussen in die frühen Gespräche um mögliche Nachfolger einbezogen.

Asmussen wünschte sich von Anfang an eine Trilogie

Erschwerend kommt laut dem Game-Director hinzu, dass er die Geschichte von „Star Wars Jedi“ von Anfang an in Form einer Trilogie erzählen wollte: „Ich wollte das Ganze immer als Trilogie sehen. Wie können wir Cal und die Crew an neue Orte bringen, die über das hinausgehen, was wir im ersten Spiel getan haben?“

Asmussen weiter: „Wir hatten eine ziemlich gute Vorstellung von dem Zeitrahmen, in dem Survivor stattfinden sollte. Wie hoch die Einsätze sein würden, wie der Ton des Spiels sein würde, gegen was Cal antreten würde und wie die Crew in all das passen würde. Und es gibt auch Ideen, was wir darüber hinaus tun könnten.“

Während „Star Wars Jedi: Survivor“ noch auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt wird, dürfte bei einem Nachfolger die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommen, wie Asmussen ausführte: „Ich sage nicht, dass das einfach werden würde. Ich meine, wir haben viele proprietäre Dinge, für die wir die Engine so verändert haben, dass sie das tut, was sie jetzt für Jedi tut. Und wir müssten einiges davon überarbeiten, damit es mit jeder neuen Engine funktioniert.“

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

