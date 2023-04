Star Wars Jedi Survivor: Üppige Dateigröße bekannt

Dass „Star Wars Jedi Survivor“ umfangreicher ausfällt als der Vorgänger, ist bereits klar: Design Director Jeff Magers verriet in einem Interview Anfang des Monats, dass der zweite Teil „stark erweitert“ wurde.

Auf PS5 größer als auf Xbox

Zu spüren bekommen das die Spieler schon bei der Installation. Wie wir heute erfahren haben, beträgt die Dateigröße nämlich satte 147 Gigabyte!

Auf dem PC müssen sogar 155 Gigabyte an freiem Speicherplatz vorhanden sein, um das Action-Adventure herunterladen zu können. Die Version für Xbox Series X/S hingegen ist 139 Gigabyte groß, während es bei der abgespeckten Version für Xbox Series S gerade mal 44 GB sind.

Für die massive Dateigröße kann es nur zwei Erklärungen geben: Entweder der Umfang ist deutlich höher als erwartet oder das Spiel ist schlecht optimiert.

In den Kommentaren des Tweets von PlayStation Game Size staunen die Nutzer nicht schlecht. Einer schreibt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag sehe, an dem ein Einzelspieler-Spiel Call of Duty in Bezug auf die Spielgröße schlägt.“ Jemand anderes verweist auf die Kraken-Technologie, die hier offenbar keine Wirkung zeigt.

Der Preload ist jedenfalls ab dem 26. April verfügbar. Zwei Tage später erscheint das „Star Wars“-Abenteuer dann für PS5, Xbox Series X/S und PC. Anders als beim Vorgänger wurden keine Old-Gen-Versionen entwickelt.

