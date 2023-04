Star Wars Jedi Survivor: Frische Gameplay-Eindrücke im finalen Gameplay-Trailer

"Star Wars Jedi: Survivor" schließt an die Geschehnisse von "Fallen Order" an.

An diesem Wochenende fand die „Star Wars Celebration Europe 2023“ statt, die Fans der legendären Sternen-Saga mit diversen Ankündigungen und Präsentationen versorgte.

Auch die Entwickler von Respawn Entertainment entschlossen sich dazu, die gebotene Bühne zu nutzen und uns mit dem finalen Gameplay-Trailer zum Ende des Monats erscheinenden „Star Wars Jedi: Survivor“ zu versorgen. Dieser liefert uns Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen und stimmt uns auf den nahenden Release des Nachfolgers ein.

Die Handlung von „Star Wars Jedi: Survivor“ setzt mehrere Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers „Fallen Order“ ein und versetzt euch erneut in die Rolle des Protagonisten Cal Kestis, der seine Kräfte mittlerweile beherrscht und zu einem mächtigen Jedi herangewachsen ist.

Erkundet eine ungezähmte Galaxie

„Mit den Erinnerungen und Erwartungen des Jedi-Ordens im Herzen ist sein Kreuzzug gegen das Imperium gefährlicher denn je. Dunkle Zeiten stehen bevor. Angesichts altbekannter und neuer Gegner muss sich Cal entscheiden, wie weit er zu gehen bereit ist, um all jene zu retten, die ihm am Herzen liegen“, führen die Entwickler von Respawn Entertainment zur Geschichte des Sequels aus.

Weiter wird versprochen, dass es euch in „Star Wars Jedi: Survivor“ ermöglicht wird, eine ungezähmte Galaxie mit ganz neuen Schauplätzen und wiederkehrenden Orten zu erkunden – darunter den Planeten Coruscant, den Hauptsitz der Galaktischen Republik. Um euch gegen die zahlreichen Gegner zu behaupten, greift ihr auf das aus dem Vorgänger bekannten Kampfsystem zurück.

Wie Respawn Entertainment kürzlich bestätigte, bleiben alle Fähigkeiten, die Cal Kestis in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ erlernte, in „Survivor“ erhalten und stehen von Anfang der neuen Kampagne an zur Verfügung. Eine Entscheidung, die laut den Entwicklern mit diversen kreativen Herausforderungen einherging.

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Exklusiv auf Sonys aktueller Konsole dürfen wir uns über eine intelligente Einbindung der exklusiven DualSense-Features freuen, mit denen laut Entwicklerangaben dafür gesorgt wird, dass „wir die Macht in unseren Händen spüren“.

