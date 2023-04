Shuhei Yoshida: PlayStation stellt zahlreiche Spiele und Konzepte ein

In einem ausführlichen Interview, das vom Guardian geführt wurde, stand Sony Interactive Entertainments Shuhei Yoshida den Redakteuren Rede und Antwort.

Zum einen vertrat der Leiter des Indie-Programms von PlayStation den Standpunkt, dass die Videospielindustrie seiner Meinung nach immer ein Ort des Spaßes und der Kreativität sein wird. Aller modernen Errungenschaften wie den Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz zum Trotz kommt es laut Yoshida immer noch auf die Kreativität und die Schaffenskraft von Menschen an.

So auch bei den diversen PlayStation-Studios und ihren Partnern, die laut Yoshida stets auf der Suche nach frischen und innovativen Spielerfahrungen sind. In vielen Fällen ende die Suche nach neuartigen Konzepten jedoch in Fehlschlägen und eingestellten Titeln, wie Yoshida ausführte.

Ein Publisher auf der Suche nach frischen Ideen

„PlayStation liebt neue Ideen, auch wenn viele von ihnen scheitern“, so Yoshida. „Wir machen einen Prototyp, wir evaluieren, wir entscheiden, ob wir mehr Zeit und Ressourcen aufwenden oder ob wir einfach aufhören. Wir stellen so viele Spiele ein. Im Normalfall versuche ich die Entwickler davon zu überzeugen, dass ich sie nur davor bewahren möchte, mit einem Projekt steckenzubleiben.“

Yoshida weiter: „Wir neigen dazu, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich starke Ideen haben. Wir lieben diese Leute, was es schwierig macht, ihr Projekt zu verändern oder ganz zu stoppen. In dieser Branche dreht sich alles um Talente. Und ich habe versucht, ihnen so gut wie möglich zu helfen.“

Ende des vergangenen Monats wies Yoshida darauf hin, dass intern an technischen Lösungen gearbeitet wird, mit denen die Sichtbarkeit von Indies oder anderen kleinen Titeln im PlayStation Store verbessert werden soll. Unter anderem könnte es hier darum gehen, die Oberfläche des PlayStation Stores mehr auf den individuellen Geschmack der Nutzer zuzuschneiden.

„Wenn Sie intelligente Lösungen anwenden können, um diese Spiele, die Sie ansprechen, auftauchen zu lassen und zusammenzubringen, kann das dazu beitragen, auf der Oberfläche bessere Spiele für jede Person anzuzeigen“, führte Yoshida dazu aus.

