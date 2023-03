Shuhei Yoshida: Sony-Manager erhält BAFTA-Ehrenpreis

Sonys Shuhei Yoshida wird bei den diesjährigen BAFTA Games Awards am 30. März 2023 mit einem BAFTA-Fellowship geehrt. Die Auszeichnung erfolgt für seine "herausragenden Leistungen".

Shuhei Yoshida, der momentan als Indie-Chef von PlayStation tätig ist, wird bei den diesjährigen BAFTA Games Awards am 30. März 2023 mit einem BAFTA-Fellowship geehrt.

Yoshida arbeitet seit 30 Jahren für den PlayStation-Konsolenhersteller. 1993, ein Jahr vor der Veröffentlichung der ersten PlayStation, heuerte er beim japanischen Traditionsunternehmen an. Danach stieg er zum Präsidenten von Sony Computer Entertainment – heute Sony Interactive Entertainment – auf. Aktuell widmet sich der Manager in leitender Funktion der Independent Developer Initiative.

Herausragende Leistungen in der Kunstform des bewegten Bildes

Der BAFTA-Ehrenpreis ist für Personen reserviert, die „herausragende Leistungen in der Kunstform des bewegten Bildes“ erbringen. Will Wright war 2007 das erste Mitglied der Spieleindustrie, das diese Auszeichnung erhielt. Es folgten Auszeichnungen für Personen wie Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Nolan Bushnell, Peter Molyneux, Gabe Newell, David Braben, John Carmack, Tim Schafer und Siobhan Reddy.

In einer Erklärung zur Auszeichnung gab Yoshida zu Protokoll: „Während meiner gesamten Karriere hatte ich das Privileg, mit unglaublich talentierten Teams zusammenzuarbeiten, die einige der besten Spiele der Branche entwickelt haben. Ich habe immer an der Seite dieser Entwickler gefeiert, wenn ihre Spiele mit wohlverdienten Preisen ausgezeichnet wurden – es ist eine große Ehre für mich, nun selbst eine Auszeichnung zu erhalten.“

Auch die BAFTA-Geschäftsführerin Jane Millichip meldete sich mit einem Statement zu Wort: „Shuhei Yoshida ist ein Pionier in der Spielewelt und hat die BAFTA-Auszeichnung in hohem Maße verdient. Seine kollaborative, unterstützende Herangehensweise treibt den Fortschritt in der Branche voran. Er nutzt seine Plattform, um die Stimmen und das Handwerk anderer zu fördern und die Arbeit unabhängiger Designer, Studios und Kreativer zu unterstützen.“

Der erste Preisträger außerhalb der Gamesbranche war Alfred Hitchcock, dem diese Ehre 1971 zuteil wurde. Zu den weiteren Preisträgern gehören Charlie Chaplin, David Attenborough, Steven Spielberg, Stanley Kubrick und Martin Scorcese.

