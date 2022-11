Shuhei Yoshida: Final Fantasy und Dragon Quest machten PlayStation erfolgreich

Auf einer Veranstaltung im spanischen Bilbao durfte Shuhei Yoshida den BIG Conference Honorary Award entgegennehmen. Unter anderem war GameReactor als Medienpartner dabei, die dem Chef von PlayStations Indie-Abteilung ein paar Fragen stellen durften.

Ein holpriger Start

Dabei ging es hauptsächlich um die Anfänge der PlayStation. Anfangs gestaltete es sich noch schwierig, Spiele für die noch junge Plattform zu gewinnen. Diesbezügliche Verhandlungen liefen nicht besonders erfolgreich. Warum? Yoshida zufolge war die Konsole „kaum ein Konzept“. Zudem mussten die Entwickler mit dem damaligen Generationswechsel erst einmal verstehen, wie Echtzeit-3D-Grafik funktioniert.

Den ersten großen Erfolg erzielte Sony mit der Dinosaurier-Demo für die PS1. Damit besuchten Yoshida und Co. verschiedene Unternehmen, um sie von ihrem Vorhaben zu überzeugen. Ein Publisher stellte dabei die Forderung: „Kommt wieder, wenn ihr eine Million PlayStation verkauft habt.“ Dieses Ziel erreichte Sony, doch im Heimatland lief es trotzdem nicht besonders rund.

„Wir hatten kein starkes Lineup, also hatten wir in Japan etwas zu kämpfen. Aber zum Glück hatten wir in den USA und in Europa zusätzliche starke Titel, so dass die Markteinführung dort wirklich gut lief“, erklärt Yoshida.

Alles änderte sich, als die Abteilung für Beziehungen zu Third-Party-Anbietern SquareSoft kontaktierte. Anmerkung: Damals gab es Square Enix noch nicht, das im Jahr 2003 aus einer Fusion zwischen SquareSoft und Enix entstanden ist. „Final Fantasy“ stammte von SquareSoft, während „Dragon Quest“ von Enix erschaffen wurde. Diese beiden RPG-Reihen waren zur damaligen Zeit die stärksten Marken in Japan.

„Und sie haben hinter den Kulissen Dinge besprochen, die ich nicht sagen kann, aber beide haben sich verpflichtet, ihre neuen Spiele auf PlayStation zu bringen. Und das hat unser Glück völlig verändert. Und endlich hatten wir die Spiele, die wir brauchten, um PlayStation erfolgreich zu machen“.

Ohne die zahlreichen „Final Fantasy“- und „Dragon Quest“-Ableger wäre die PlayStation also niemals so erfolgreich geworden. Die erste Konsole aus dem Jahr 1994 zählt mit 102,5 Millionen verkauften Einheiten zu den erfolgreichsten Konsolen überhaupt. Noch viel erfolgreicher war allerdings die Nachfolgerkonsole, die im Jahr 2000 in den Handel kam. Stolze 155 Millionen Exemplare wurden weltweit ausgeliefert, womit sie bis heute die meistverkaufte Konsole überhaupt ist.

