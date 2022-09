Jim Ryan: Ist laut Yoshida der Grund für Sonys wiedererwachte Indie-Offensive

Ein 30-minütiges Interview mit Shuhei Yoshida ist online. Dabei handelt es sich um den Leiter von PlayStations Indie-Abteilung.

Im Verlauf des Gesprächs verriet der japanische Geschäftsmann: PlayStation-CEO Jim Ryan war es, der die Unterstützung von Indie-Produktionen wieder auf Vordermann brachte.

Zur Anfangszeit der PS4 war Sony sehr bemüht, unabhängige Spieleentwickler zu fördern. Sie waren laut Anmerkung von Yoshida die ersten, die Indies auf der jährlich stattfindenden E3 einem großen Publikum zugänglich gemacht haben.

In den vergangenen Jahren hat sich der Fokus jedoch geändert, und kostspielige AAA-Produktionen rückten in den Mittelpunkt. Vor allem in den Jahren 2018 und 2019 war das zu beobachten. Eine Entwicklung, die Geschäftsführer Jim Ryan ändern wollte.

Ryan ließ einen Plan ausarbeiten

„Er bat das globale Team für die Beziehungen zu Drittanbietern, einen Plan auszuarbeiten, um die Bemühungen von PlayStation zur Unterstützung von Indie-Publishern und Indie-Entwicklern wiederzubeleben“, erklärt Yoshida.

Laut dem Indie-Chef ist die Anzahl der Indie-Produktionen mittlerweile so hoch, dass sie den Verbrauchern zeigen müssen, welche Spiele sie sich unbedingt ansehen sollten. Immer wenn ein Indie-Studio ein großartiges Spiel erschafft, kann Sony für die entsprechende Förderung sorgen.

Weitere themenrelevante Meldungen:

Empfehlenswerte aktuelle Indie-Perlen für die PlayStation sind das Roguelike-Deckbuilding-Spiel „Inscryption“, der Shooter-Skate-Mix „Rollerdrome“ und das Katzenabenteuer „Stray“. Schon in Aussicht befindet sich unter anderem „Tchia“, das im Laufe des nächsten Jahres erscheint.

Im selben Interview sprach Yoshida über das neue PlayStation Plus. Dabei machte er klar, dass in der aktuellen Phase noch viel experimentiert wird.

Weitere Meldungen zu Jim Ryan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren