PlayStation Indies: Sony kündigt Leihprogramm für PS5-Entwicklungshardware an

Indies können bei Sony fortan an einem Leihprogramm teilnehmen, über das sie die für die Entwicklung von PS5-Spielen notwendige Entwicklungshardware anfordern dürfen.

Indies waren auf der PlayStation jahrelang ein großes Thema, bevor sie mehr in den Hintergrund rückten. Das möchte Sony ändern und bereitet sich auf die Einführung eines neuen Programmes vor, das die Einstiegshürde für Indie-Entwickler senken soll.

„Wir sind stets bestrebt, die Einstiegshürde zu senken und den Prozess der Veröffentlichung auf PlayStation zu verbessern. Wir freuen uns, eine neue Initiative ankündigen zu können, die neuen Partnern den Einstieg in die Entwicklung für PlayStation erleichtern wird“, so Sony in der Ankündigung.

Leihprogramm für Entwicklungshardware

Das Programm sieht vor, dass neu lizenzierte Publisher und Entwickler die Möglichkeit erhalten, ein PS5-Entwicklungskit und ein PS5-Testkit von SIE zu erhalten, das als Leihgabe an die Partner verschickt wird. Die Liste der unterstützten Länder und Regionen sehen Entwickler und Publisher nach der Registrierung für den Devtools-Zugang.

Sobald die Registrierung und Beantragung vorliegen, wird sich das PlayStation-Team mit den Publishern und Entwicklern in Verbindung setzen, um die Leihbedingungen zu besprechen.

Erklärtes Ziel des Unternehmens sei es, PlayStation „zum besten Ort für die Veröffentlichung und das Spielen von Games jeder Art und Größe zu machen“.

„In den letzten Jahren haben wir unsere externen Publishing-Partner durch Indie Spotlight-Events, Indie-Montagevideos auf unseren sozialen Kanälen und einen eigenen Bereich für PlayStation Indies auf PlayStation.com unterstützt und daran gearbeitet, die Zeit zu verkürzen, die es braucht, um einen neuen Entwickler auf PlayStation an Bord zu holen“, so Sony in der Ankündigung.

Die heutige Ankündigung ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Plattformanbieter bestrebt ist, die Zusammenarbeit zu verbessern, nachdem die Indie-Entwickler begonnen hatten, darüber zu sprechen, wie die Bedingungen wirklich sind.

