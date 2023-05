Xbox Showcase: Uhrzeit und Streaming – Microsoft nennt weitere Details

Microsoft veranstaltet auch in diesem Jahr einen Xbox-Showcase. Und inzwischen steht fest, wann genau Spieler die Streams starten müssen. Zudem gewährt eine eigenständige Show Einblicke in das kommende "Starfield".

Eine E3 wird es in diesem Jahr nicht geben und offen ist, ob die Messe jemals wieder zurückkehren wird. Allerdings finden im Sommer einige eigenständige Shows statt, die als Quasi-Ersatz für den Wegfall der Traditionsmesse dienen.

Microsoft entschied sich allerdings schon zu E3-Zeiten, die eigene Show etwas von der US-Veranstaltung zu entkoppeln. Auch in diesem Jahr wird der Xbox-Showcase an einem Sonntag stattfinden. Wenige Wochen vor den großen Enthüllungen wurden heute weitere Eckdaten zu den Plänen herausgegeben.

Uhrzeit für Xbox-Showcase bekannt

Das digitale Event, das bereits für Sonntag, den 11. Juni 2023 bestätigt wurde, startet demnach um 19 Uhr unserer Zeit, sodass Spieler zur sonntäglichen Primetime in Erfahrung bringen können, was Microsoft nach dem „Redfall“-Debakel und den zuletzt ernüchternden Resultaten bei der geplanten Übernahme von Activision Blizzard in petto hat.

Offen ließ es Microsoft zunächst, wie lange der Showcase dauern wird. Allerdings ist bekannt, dass direkt im Anschluss eine „Starfield Direct“-Präsentation erfolgen wird, die einen tiefen Einblick in Bethesdas Sci-Fi-RPG bietet.

„Erlebt mit uns einige neue Überraschungen und erste Einblicke in unsere unglaublich talentierten internen Studios und unsere vielen kreativen Partner auf der ganzen Welt“, so Microsoft im Zuge der Ankündigung am heutigen Mittwoch. „Dies ist der Tag, auf den die Spieler gewartet haben, um zu sehen, was auf Xbox, PC und Game Pass kommt.“

Mit Starfield geht es weiter

„Starfield Direct“ wird von den Bethesda Game Studios geleitet und soll „viel, viel mehr“ von dem zeigen, was „Starfield“ zu bieten hat, wenn es später in diesem Jahr für Xbox und PC auf den Markt kommt. Zuschauer können sich auf reichlich Gameplay, Entwickler-Interviews und Insider-Informationen einstellen.

Die beiden Shows werden am 11. Juni 2023 zur oben genannten Zeit auf Plattformen wie YouTube, Twitch und Facebook zu sehen sein. Unterstützt werden insgesamt 30 Sprachen.

Das war aber längst nicht alles: Ein weiterer Stream namens Xbox Games Showcase Extended wird am 13. Juni ab 19 Uhr ausgestrahlt. Hier gehören ausführliche Interviews zu den Neuigkeiten des Haupt-Showcase sowie Spiele-Updates von Drittanbietern zum Programm.

Erscheinen wird „Starfield“ am 6. September 2023. PS5-Spieler gehen leer aus. Laut Sony erfolgte die Streichung der PlayStation-Version erst nach der Übernahme von Bethesda durch Microsoft.

