Redfall: Für PS5-Spieler ein Verlust? Test-Wertungen veröffentlicht

„Redfall“ sollte ursprünglichen Plänen zufolge auch für die PS5 erscheinen, wie Harvey Smith, Studioleiter von Arkane Austin, im vergangenen März andeutete. Doch daraus wurde nichts. Microsoft übernahm den Studio-Inhaber Bethesda und gab laut Smith die Anweisung heraus: „Keine PlayStation 5, wir konzentrieren uns auf Xbox, PC und den Game Pass.“

Microsoft ließ wiederum verlauten, dass man von der PS5 keine Spiele abgezogen habe, was im Fall von „Redfall“ auch korrekt ist. Der Titel war nie für PlayStation-Systeme verfügbar.

Redfall wird zu einem Metacritic-Flop

Unabhängig von der tatsächlichen Hintergrundgeschichte hinter der Exklusivveröffentlichung stellt sich durchaus die Frage, was PS5-Spieler verpassen. Die Antwort darauf liefern die heute veröffentlichten Tests, die „Redfall“ keine überzeugenden Qualitäten bescheinigen.

So schreibt Gamerant zum neuen Xbox-Titel: „Redfall ist dank der Welt, der Feinde und des Gunplays an sich ein unterhaltsames Erlebnis, aber als Ganzes ist es auch unglaublich seicht. Aus diesem Grund mögen sich einige fragen, ob es den Preis wert ist. Aber es ist bemerkenswert, dass Redfall im Xbox Game Pass angeboten wird.“

Laut der Publikation fühlt es sich so an, als sei „Redfall“ für den Xbox Game Pass entwickelt worden, mit einer Erfahrung, die „leicht verdaulich“ und „voll von einfachem, geistlosen Spaß“ ist.

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Test von Windows Central: „Es gibt viel zu viele ähnliche Shooter, die fast genau das tun, was Redfall versucht, nur viel besser. Redfall kämpft darum, in einem sehr lauten Markt eine eigene Identität zu finden. Obwohl Redfall durchaus Spaß macht, ist es ärgerlich, dass es das Produkt des legendären Studios ist, das uns Prey beschert hat.“

Noch kritischer wurde „Redfall“ von Gamespot bewertet: „Letztlich ist Redfall ein Spiel, das noch nicht hätte veröffentlicht werden dürfen. Die Vielzahl an Bugs behindert den Spielspaß beim Erkunden der Welt mit Freunden. Und der Spielspaß selbst wird durch Elemente beeinträchtigt, die schlecht umgesetzt wurden und nicht zum Team passen, das sie implementiert hat.“

Der Autor des Tests fragt sich, ob sich Arkane entschieden habe, einen Loot-Shooter zu entwickeln, oder ob das Studio beauftragt wurde, einen Loot-Shooter zu entwickeln. Was er aber sagen könne: „Eines der besten Spielstudios der Welt ist plötzlich zahnlos geworden.“

Metascores bei 62 und 64

Die bisherigen Wertungen zu „Redfall“ decken im Fall der Konsolenversion eine Bandbreite von 40 bis 90 Punkten ab und führen zu einem Metascore von 64. Noch schlechter bewertet wurde die PC-Version, die nur auf einen Metascore von 62 kommt. Darauf aufbauend scheinen PS5-Spieler nicht allzu viel zu verpassen.

Wer dennoch einen Blick riskieren möchte und eine Xbox-Konsole besitzt oder auf dem PC unterwegs ist: „Redfall“ kam heute auf den Markt und kann für rund 70 Euro* gekauft werden. Xbox Game Pass-Abonnenten dürfen ohne Zusatzkosten loslegen.

Für Microsoft könnte die Qualität der neuen Spiele kritisch werden. Auf dem Konsolenmarkt kam das Unternehmen bereits ins Hintertreffen und musste die PS5 mit den neusten Rekordverkäufen davonziehen lassen. Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft steht nach der CMA-Entscheidung auf wackeligen Beinen. Und Analysten gehen davon aus, dass die Verkäufe von Xbox-Konsolen bei einem Fehlschlag von Spielen wie „Starfield“ weiteren Schaden nehmen könnten.

