Xbox: Hardware-Umsätze brachen ein – Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2023

In dieser Woche legte Microsoft den Geschäftsbericht zum dritten Quartal 2023 vor. Wie sich diesem unter anderem entnehmen lässt, ging vor allem der mit Xbox-Hardware generiete Umsatz deutlich zurück.

Auch Microsoft gehörte zu den Tech-Riesen, die in dieser Woche den Geschäftsbericht zum abgelaufenen dritten Quartal vorlegten. Wie das Redmonder Unternehmen bestätigte, stieg der Umsatz im letzten Quartal um sieben Prozent auf 52,9 Millionen US-Dollar. Der Gewinn des Gesamtkonzerns wird mit 18,3 Milliarden US-Dollar angegeben.

Ein Wachstum, mit dem die Xbox- beziehungsweise Gaming-Sparte im dritten Quartal nicht mithalten konnte. Wie Microsoft bekannt gab, ging der Umsatz im Vergleich mit dem dritten Quartal des Vorjahres um vier Prozent auf 3,59 Milliarden US-Dollar zurück. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass die Xbox-Sparte 2022 mit einem Umsatz in Höhe von 3,74 Milliarden US-Dollar ihr bisher erfolgreichstes drittes Quartal feierte.

2023 verbuchte die Sparte unter dem Strich also ihr bisher zweiterfolgreichstes drittes Quartal. Zurückzuführen sind die rückläufigen Umsätze vor allem auf die zuletzt schwächelnden Xbox Series-Konsolen.

Abo-Dienste knacken bald die Milliarden-Marke

Nachdem vor allem der Mangel an großen First-Party-Titeln in den vergangenen Monaten zu rückläufigen Xbox Series X/S-Verkaufszahlen führte, geht aus dem Geschäftsbericht von Microsoft hervor, dass die Umsätze mit Xbox-Hardware im Vergleich mit dem Vorjahres-Quartal um 30 Prozent zurückgingen. Zwar spricht Microsoft hier von „einer deutlich besseren Verfügbarkeit im Jahr 2022“, dies dürfte angesichts der gesunkenen Nachfrage der letzten Monate allerdings nur die halbe Wahrheit sein.

Erfreulicher entwickelt sich für den US-amerikanischen Software-Riesen das Geschäft mit Abo-Diensten wie dem PC Game Pass und dem Xbox Game Pass. Wie Microsoft-CEO Satya Nadella diesbezüglich ausführte, erreichten die mit den Abo-Angeboten generierten Umsätze im abgelaufenen Quartal fast die Marke von einer Milliarde US-Dollar.

Eine Entwicklung, die unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen sein dürfte, dass der PC Game Pass im letzten Quartal in 40 weiteren Ländern an den Start gebracht wurde.

Anzahl der aktiven Nutzer auf Rekordniveau

„Wir haben im dritten Quartal Rekorde für monatlich aktive Benutzer und monatlich aktive Geräte aufgestellt“, führte der CEO von Microsoft aus. „In unserem Content- und Dienstleistungsgeschäft erfüllen wir unsere Verpflichtung, Spielern mehr Möglichkeiten zu bieten, die Spiele zu erleben, die sie lieben, während die Einnahmen aus Abonnements in diesem Quartal fast eine Milliarde US-Dollar erreichten.“

„In diesem Quartal haben wir den PC Game Pass auch in 40 neue Länder gebracht und damit die Zahl der Märkte, in denen er verfügbar ist, fast verdoppelt“, heißt es im Geschäftsbericht des US-Software-Riesen weiter. „Großartiger Content bleibt das Schwungrad hinter unserem Wachstum. Wir haben jetzt 500 Millionen Unique User auf Lebenszeit bei unseren Erstanbietertiteln überschritten und waren noch nie so begeistert von unserer Spielepipeline, einschließlich der Veröffentlichungen von Minecraft Legends und Redfall im vierten Quartal.“

Der jährliche Xbox-Umsatz liegt derzeit bei knapp über 15,4 Milliarden US-Dollar, wobei Xbox-Content und entsprechende Abos laut Analysten rund 12 Milliarden US-Dollar zum Gesamtergebnis beitrugen.

