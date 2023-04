UK-Charts: Die beliebtesten Spiele und Konsolen im März 2023

2,7 Millionen Spiele wurden letzten Monat in Großbritannien verkauft – sowohl digital als auch im Einzelhandel. Die meisten Verkäufe davon sind dem „Resident Evil 4“-Remake zu verdanken. Capcoms Neuauflage belegt nämlich Platz eins in den monatlichen UK-Charts.

Wie vorher schon erwähnt feierte das Action-Horror-Spiel einen besseren Start als das Remake von „Resident Evil 3“. Allerdings waren sowohl „Resident Evil Village“ als auch das Remake von Teil zwei zum Launch erfolgreicher.

65 Prozent der Verkäufe beziehen sich auf die PlayStation-Versionen. Die Xbox Series-Besitzer tragen mit 20 Prozent bei, während die Xbox One nicht bedient wurde. Die restlichen 15 Prozent entfallen auf die PC-Fraktion.

Einen weiteren Neueinsteiger sehen wir auf dem vierten Platz: „WWE 2K23“, das sich um 20 Prozent schlechter als der Vorgänger verkaufte. Den nächsten Neuling sehen wir Platz sechs, wo es sich „Tchia“ bequem gemacht hat. Das Indie-Abenteuer wurde übrigens gleich zum Release in das Angebot von PS Plus Extra aufgenommen.

Wie ihr seht, verkauft Rockstar Games seine beiden Open-World-Kaliber noch immer erfolgreich. „GTA V“ belegt den fünften Platz, drei Plätze dahinter folgt „Red Dead Redemption II“.

Die Videospielcharts

Resident Evil 4 Remake Hogwarts Legacy FIFA 23 WWE 2K23 Grand Theft Auto V Tchia Call of Duty: Modern Warfare II Red Dead Redemption II Metroid Prime Remastered NBA 2K23

PS5 schlägt die Switch

Bei den Konsolen war die PlayStation 5 im März am beliebtesten. Hier sind die Verkäufe um lediglich zwei Prozent zurückgegangen. Platz zwei geht an die Nintendo Switch, deren Verkaufszahl konstant geblieben ist. Wegen des gestarteten „Super Mario“-Films und des kommenden „The Legend of Zelda“-Ablegers ist in den nächsten Monaten mit einer Steigerung zu rechnen.

Zuletzt haben wir die Xbox Series X und S: Die Microsoft-Konsolen haben zehn Prozent weniger Abnehmer gefunden, als es im Monat davor der Fall war.

Weil der schwarze Xbox Wireless Controller drei Plätze nach oben geklettert ist, muss sich der DualSense mit Rang zwei zufriedengeben. Der Grund dafür ist eine Preisaktion. wovon auch die weiße Variante profitierte – und von der sieben auf die drei hinaufstieg.

Der DualSense Edge Controller schaffte es bei der Stückzahl nur auf Platz sieben, doch dank des stattlichen Preises reichte es im März für den höchsten Umsatz. Mittlerweile ist das Pro-Gerät nicht nur bei Sony, sondern auch bei anderen Händlern erhältlich.

Quelle: GamesIndustry

