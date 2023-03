UK-Charts: Verkaufszahlen mehr als verdreifacht – PS5 dominierte im Februar 2023

Im Januar dieses Jahres wies PlayStation-Boss Jim Ryan darauf hin, dass die Lieferengpässe, mit denen die PlayStation 5 seit ihrer Markteinführung im November 2020 zu kämpfen hatte, endlich der Vergangenheit angehören.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen bereits abzeichnete, dass Sonys aktuelle Konsole massiv von der besseren Verfügbarkeit profitierte, drückt sich das Ganze zumindest in Großbritannien nun auch in Zahlen aus. Konkrete Verkaufszahlen nannten die Marktforscher von GfK wie gehabt zwar nicht, wiesen jedoch darauf hin, dass die PlayStation 5 auf der Insel einen erfolgreichen Verkaufsmonat Februar 2023 feierte und sich an die Spitze der Hardware-Charts setzte.

Laut GfK legten die Absatzzahlen der PlayStation 5 im Vergleich mit dem Februar 2022 um 306 Prozent zu und konnten somit mehr als verdreifacht werden.

PS5 kommt beeindruckend aus den Startlöchern

Weiter heißt es, dass die PS5 im Vergleich mit dem Januar 2023 um 27 Prozent zulegte. Zählt man die ersten beiden Monate des Jahres 2023 zusammen und vergleicht die Verkaufszahlen der PlayStation 5 mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, dann stiegen die Absatzzahlen der Konsole in Großbritannien um 180 Prozent.

Eine Positiventwicklung, mit der die direkte Konkurrenz in Form der Xbox Series X/S nicht mithalten kann. Im Vergleich mit dem Januar 2023 konnte die Xbox Series X/S ihre Verkaufszahlen um 21 Prozent steigern, während das Wachstum gegenüber dem Februar 2022 bei 15 Prozent liegt. Addiert man die ersten beiden Monate des Jahres 2023 und vergleicht diese mit dem Vorjahreszeitraum, dann sind die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S allerdings rückläufig (-5,3 Prozent).

Eine Entwicklung, die laut GfK unter anderem auf die bessere Verfügbarkeit der Xbox Series X/S Anfang 2022 und vereinzelte Engpässe in diesem Jahr zurückzuführen ist. Jedoch merken die Marktforscher an, dass die aktuellen Engpässe nicht mit den Lieferproblemen der vergangenen Jahre zu vergleichen sind.

Werfen wir abschließend einen Blick auf die Statistiken der in diesem Monat in ihr siebtes Jahr startenden Switch. Hier dürfte es niemanden überraschen, dass dem Konsolen-Handheld-Hybrid aus dem Hause Nintendo langsam aber sicher die Puste ausgeht. Folgerichtig sprechen die Zahlen in Großbritannien eine andere Sprache als bei der PS5 und der Xbox Series X/S: Die Verkäufe im Februar 2023 gingen im Vergleich zum Januar um 15 Prozent zurück – im Vergleich mit dem Vorjahresmonat sogar um 29 Prozent.

Allerdings wird davon ausgegangen, dass zumindest „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ dafür sorgen wird, dass sich die Absatzzahlen der Switch zwischenzeitlich stabilisieren.

